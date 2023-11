Punto final para un ídolo: tras la derrota frente a Boca, el Gringo Heinze anunció que se va de Newell's

Ya sin chances de clasificar a los cuartos de final, el entrenador fue consultado por su continuidad y confirmó que no seguirá en el banco. "No sé que responder sinceramente. Hoy me toca estar en el lugar más lindo. Yo no sé si va a haber otro lugar más lindo donde vaya a trabajar poniendo el corazón. A veces los entrenadores toman trabajo por lo económico, pero yo tengo esa mezcla, que es muy dificil encontrarla. Levantarte todos los días e ir a un lugar ideal para trabajar, muy lindo y muy rico. Yo pongo el corazón y muchas cosas más en juego, eso es lo más lindo”, evaluó.

La mala campaña de los rosarinos, que hoy se quedaron definitivamente sin chances además de acceder a la Copa Sudamericana del año próximo, precipitó la salida de Heinze, que pese a ser uno de los ídolos rosarinos en el pasado encuentro por la Copa de la Liga con derrota frente a Sarmiento en el Parque de la Independencia fue insultado por los hinchas "leprosos".

"Me duele no haber hecho felices a los hinchas de Newell''s . Pactamos con los dirigentes que dirigiré el último partido en Rosario contra Defensa y Justicia y después me voy", confirmó el "Gringo".

"Después de Defensa y Justicia me pondré a pensar en mi futuro. Pero este no es el momento de hablar de eso, y mucho menos de alguna posibilidad en Boca como me preguntaron recién", refirió ante los periodistas.

Video: el agónico gol de Merentiel para darle la victoria a Boca contra Newell's

El delantero uruguayo Miguel Merentiel convirtió de penal el gol del triunfo de Boca contra Newell's por la fecha 13 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, en un partido importante para las aspiraciones del Xeneize de intentar clasificar a la Copa Libertadores 2024.

Merentiel había sido derribado dentro del área por Guillermo Balzi, por lo que el árbitro Fernando Echenique sancionó la pena máxima a favor del Xeneize. Si bien parecía que Darío Benedetto se iba a hacer cargo de la ejecución, el uruguayo le pidió la pelota para patear.

Si bien el arquero Lucas Hoyos se lanzó hacia el mismo lugar en el que se dirigió el balón tras el remate del delantero, no logró desviar la pelota fuera del arco, por lo que fue gol del equipo dirigido interinamente por Mariano Herrón, que festejó después de un sufrido partido. Además, con su tanto, Merentiel convirtió su sexto gol en la Copa de la Liga Profesional.