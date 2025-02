Preocupación en Selección argentina Sub 20: se confirmó la lesión de Alex Woiski

El delantero Alex Woiski tuvo que ser retirado en camilla antes del final del partido de la Selección argentina Sub 20 y Brasil. Preocupó a todo el cuerpo técnico porque tuvo que ser trasladado en un hospital y se confirmó el tiempo que puede estar afuera.

Aunque el partido terminó 1 a 1 y no se pudo lograr el campeonato en las últimas horas y todo se estire unos días más, el foco estaba puesto en una de las figuras. El médico entendió que Woiski debía ser trasladado al hospital.

Embed Este es Igor Serrote, el brasileño mala leche que lesionó a Julio Soler y a Alex Woiski. ¿Qué hizo el árbitro? Apenas le saco tarjeta amarilla.



Encima se fue provocando a la hinchada argentina.



Se espera que Conmebol actúe de oficio. Sería lo correcto de su parte. pic.twitter.com/jjxFrON9TT — Siempre Con Argentina (@siempreconargok) February 14, 2025

A través de las redes sociales de la Selección argentina se confirmó que sufrió un importante traumatismo abdominal y, aunque no se sabe el grado de la lesión, podría estar fuera entre dos semanas a dos meses, aproximadamente. Ante esto, el rival no recibió roja, sino solo amarilla.

Asimismo, Claudio Echeverri posee un esguince de grado uno en su tobillo izquierdo, por lo que podría estar presente en el partido del domingo ante Paraguay.

Sudamericano Sub 20: el Diablito Echeverri la picó y metió un golazo de penal frente a Brasil

La Selección argentina Sub 20, con el objetivo cumplido de clasificar al Mundial de la categoría que se disputará en Chile, enfrentó el clásico sudamericano contra Brasil con la idea de llevarse el título. Y uno de los estandartes de la Albiceleste es Claudio Echeverri, quien tomó la manija del equipo y no falló: fue el encargado de abrir el marcador con un penal

A los 40' del primer tiempo, el equipo de Diego Placente era superior a un Brasil que todavía no olvidó la goleada por 6 a 0 de la primera fecha del Sudamericano a manos del conjunto nacional. Por eso no fue casualidad el primer gol de Argentina: el brasileño Bidon bajó a Julio Soler en el área y el árbitro Mathías De Armas no dudó en cobrar penal.

Embed ¡ESTÁS LOCO, DIABLITO!



Claudio Echeverri marcó el 1 a 0 ante Brasil picando el penal.



CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS pic.twitter.com/PzP7kutGWM — DSPORTS (@DSports) February 14, 2025

De esta manera, el delantero ex-River, que ya lleva seis tantos en el Sudamericano y, sin dudas, es la figura central del torneo, agarró el balón y definió desde los doce pasos como los que saben, a lo Panenka: picó el balón ante la reacción del arquero Felipe Longo.

Así, la Selección de Placente confirmó en el marcador todo lo que desplegó en estadio en Caracas: un equipo muy superior a todos los demás, que por momentos no tuvo rival durante la competencia.