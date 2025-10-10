El "nuevo Seedorf" que puede ser compañero de Franco Mastantuono o Julián Álvarez

En Inglaterra y España crecen los rumores sobre el futuro de una de las promesas más valiosas del Manchester United . Se trata de Kobbie Mainoo , un mediocampista talentoso que, pese a su juventud, ya demostró estar a la altura de la competencia en la que se desempeña. Su nombre volvió a ganar fuerza en el mercado de pases europeo, donde Real Madrid y Atlético de Madrid lo siguen de cerca con la intención de sumarlo a sus planteles.

En los últimos años, el Manchester United atravesó una etapa de transición que abrió espacio para nuevos talentos formados en su cantera. Mainoo, de apenas 20 años, fue uno de los pocos que logró destacarse en medio de la irregularidad del equipo. Pese a eso, la llegada del técnico Rubén Amorim modificó los planes: el jugador perdió continuidad y comenzó a evaluar opciones fuera de Old Trafford, lo que reavivó el interés de los clubes españoles.

Mientras en Europa lo comparan con Clarence Seedorf por su inteligencia táctica y potencia física, algunos analistas sostienen que su salida podría ser inminente. Su contrato con el United vence en 2027, y si no renueva en los próximos meses, los directivos deberán decidir entre venderlo o arriesgarse a perderlo sin quedarse con nada a cambio.

Kobbie Mainoo nació en 2005 y forma parte de una generación de jóvenes talentos que se hicieron un lugar en el primer equipo del Manchester united. Su irrupción fue tan prometedora que se consolidó rápidamente entre los titulares, llegando a disputar alrededor de 34 partidos por temporada durante las dos últimas campañas. Su actuación más recordada fue en la final de la FA Cup 2024 ante Manchester City, donde marcó un gol decisivo para conquistar el título en Wembley.

Sin embargo, el cambio de entrenador alteró su panorama. Con Rubén Amorim en el banco, el mediocampista perdió espacio y comenzó a analizar la posibilidad de salir en condición de préstamo. Según medios británicos como Daily Mail, tanto Xabi Alonso en el Real Madrid como Diego Simeone en el Atlético siguen de cerca su situación, interesados en sumar un futbolista que combina despliegue, técnica y una notable madurez táctica.

Kobbie Mainoo Getty Images

Exjugadores del club, como Rio Ferdinand, pidieron públicamente que el United no deje escapar al jugador. El exdefensor lo definió como un talento con “vibras de Seedorf”, no solo por su calidad, sino por la forma en que se mueve en el campo y su personalidad dentro del vestuario. Incluso reveló que el propio Clarence Seedorf coincidió en la comparación tras conversar con él durante un evento en Alemania.

Mientras tanto, la prensa británica sugiere que Mainoo habría pedido una cesión para continuar su desarrollo en un entorno competitivo. Real Madrid y Atlético aparecen como los principales candidatos, lo que abre la posibilidad de verlo compartir vestuario con figuras como Julián Álvarez o Franco Mastantuono.