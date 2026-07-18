18 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Por el regreso de la Selección, AFA suspendió los partidos del lunes y martes: qué pasará con la Supercopa Argentina

La medida abarca a todas las categorías del fútbol argentino, incluido el trofeo que Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia iban a disputar este martes en Córdoba. Se espera que el equipo de Lionel Scaloni llegue al país el lunes.

Por
AFA decidió suspender todos los partidos para recibir a la Selección argentina.

AFA decidió suspender todos los partidos para recibir a la Selección argentina.

Aunque el fútbol local ya retomó su actividad, todas las miradas están puestas en la gran final del Mundial 2026 que disputarán este domingo España y la Selección argentina. En este contexto, y pensando en el regreso de la delegación albiceleste, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió suspender todos los partidos programados para este lunes y martes.

Te puede interesar:

Claudia Villafañe alentó a Messi antes de la final: "Es el mejor, es argentino y hay que disfrutarlo"

"La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026", anunció la entidad este sábado a través de sus redes sociales.

Según detalló, la medida afecta a la Supercopa Argentina, Primera Nacional, Primera C, Torneo Proyección, Campeonato Femenino, Promocional Amateur y todas las categorías de Futsal AFA. Aún no se informó cuándo se jugarán los partidos que debían disputarse a lo largo de esas 48 horas.

Qué pasará con la Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia

De todos los partidos que suspendió la AFA y que debían disputarse este lunes 20 y martes de 21 de julio, el más importante -por el título que pone en juego- es el de la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata (ganador del Trofeo de Campeones 2025) e Independiente Rivadavia de Mendoza (campeón de la Copa Argentina 2025).

El encuentro estaba originalmente programado para el martes a las 18 en el Gigante de Alberdi, el estadio de Belgrano de Córdoba. Ambos clubes ya habían comenzado la venta de entradas y, hasta el momento, la AFA no anunció la nueva fecha en que se jugará el partido, lo que generó incertidumbre entre los hinchas.

"Tras la confirmación de la postergación de la Supercopa Argentina por disposición de la AFA, el Club Estudiantes de La Plata informa que se suspende la venta de entradas en las boleterías del Estadio UNO. Se informará oportunamente los pasos a seguir para quienes ya hayan adquirido su entrada", señaló el Pincha en sus redes sociales.

Por su parte, desde la Lepra mendocina anunciaron que se devolverá el dinero a quienes habían comprado paquetes para el partido. "Al mismo tiempo, queremos informar que no existe, por el momento, una fecha cierta para la reprogramación del partido. Apenas recibamos información oficial sobre los pasos a seguir, la comunicaremos de manera inmediata a través de nuestros canales oficiales", agregaron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina) y Harry Kane (Inglaterra).

Mbappé le convirtió dos veces a Inglaterra y lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026

La Nena de Argentina tendrá el honor de cantar el himno nacional.

Confirman que María Becerra cantará el himno argentino en la final del Mundial 2026

El Ejército y el Gobierno de la Ciudad llevaron a cabo las tareas en Plaza de Mayo.

El Gobierno retiró las piedras en homenaje a las víctimas del Covid para preservarlas durante los festejos por el Mundial

Shakira se prepara para cantar Dai Dia en español en la final del Mundial.

Shakira encendió la previa de la final entre Argentina y España cantando Dai Dai en español

Agustina Gandolfo, rumbo a alentar al Toro.

Agus Gandolfo contó el mal momento que vivió mientras viajaba a alentar a la Selección argentina

Iván de Pineda nació en Madrid, pero vive en Argentina desde los 7 años.

Entre la Scaloneta y su España natal: por quién alentará este domingo Iván de Pineda

Rating Cero

¿Cómo fue la vida de Camila Bordonaba tras Rebelde Way?

Qué fue de la vida de Camila Bordonaba, la ex Rebelde Way que se alejó de las cámaras

Una inesperada audición cambió el rumbo de Laura Dern: consiguió un papel en “Terciopelo azul”, el filme que marcó un antes y un después en su trayectoria.
play

Este fue el papel inesperado que le cambió la vida a Laura Dern

¿Cómo es y cuánto cuesta el exclusivo bolso que lució Georgina?

Cuánto cuesta el bolso Hermès con el que Georgina Rodríguez se lució en Arabia

Conocé como era el departamento en donde vivía la actriz.

Así era la emblemática casa de Uma Thurman en Nueva York

Para dar vida al legendario rey de Ítaca, el actor pasó de pesar cerca de 90 a unos 75 kilos.

¿Lo repetiría? Cómo fue la increíble transformación de Matt Damon para La Odisea

Conocé uno de los ambientes mas importantes de la casa de Stephie Demner.

Así es el vestidor de Stephanie Demner que ordena tu ropa de forma diferente

últimas noticias

Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina) y Harry Kane (Inglaterra).

Mbappé le convirtió dos veces a Inglaterra y lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026

Hace 15 minutos
El Tesla Model Y continúa entre los vehículos eléctricos más buscados en el mercado de segunda mano de Estados Unidos.

Qué monto aproximado alcanza un Tesla usado en julio de 2026

Hace 31 minutos
Olmeda de la Cuesta puede representar una alternativa para quienes desean reducir el costo de vida.

Este pueblo solo tiene 3.000 habitantes y busca jóvenes para repoblarlo

Hace 31 minutos
¿Qué parte inesperada de la casa podés limpiar con papel de horno?.

Truco casero: qué parte inesperada de la casa podés limpiar con papel de horno

Hace 33 minutos
¿Quién es el futbolista argentino que tuvo una gran relación con un crack del Barcelona?

El futbolista argentino que llegó al Barcelona e hizo una amistad única con una estrella de Brasil

Hace 33 minutos