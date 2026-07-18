Por el regreso de la Selección, AFA suspendió los partidos del lunes y martes: qué pasará con la Supercopa Argentina La medida abarca a todas las categorías del fútbol argentino, incluido el trofeo que Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia iban a disputar este martes en Córdoba. Se espera que el equipo de Lionel Scaloni llegue al país el lunes. Por Agregar C5N en









AFA decidió suspender todos los partidos para recibir a la Selección argentina.

Aunque el fútbol local ya retomó su actividad, todas las miradas están puestas en la gran final del Mundial 2026 que disputarán este domingo España y la Selección argentina. En este contexto, y pensando en el regreso de la delegación albiceleste, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió suspender todos los partidos programados para este lunes y martes.

"La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026", anunció la entidad este sábado a través de sus redes sociales.

Según detalló, la medida afecta a la Supercopa Argentina, Primera Nacional, Primera C, Torneo Proyección, Campeonato Femenino, Promocional Amateur y todas las categorías de Futsal AFA. Aún no se informó cuándo se jugarán los partidos que debían disputarse a lo largo de esas 48 horas.

La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio.



Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026. pic.twitter.com/uRj5OkSEdh — AFA (@afa) July 18, 2026 Qué pasará con la Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia De todos los partidos que suspendió la AFA y que debían disputarse este lunes 20 y martes de 21 de julio, el más importante -por el título que pone en juego- es el de la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata (ganador del Trofeo de Campeones 2025) e Independiente Rivadavia de Mendoza (campeón de la Copa Argentina 2025).

El encuentro estaba originalmente programado para el martes a las 18 en el Gigante de Alberdi, el estadio de Belgrano de Córdoba. Ambos clubes ya habían comenzado la venta de entradas y, hasta el momento, la AFA no anunció la nueva fecha en que se jugará el partido, lo que generó incertidumbre entre los hinchas.

"Tras la confirmación de la postergación de la Supercopa Argentina por disposición de la AFA, el Club Estudiantes de La Plata informa que se suspende la venta de entradas en las boleterías del Estadio UNO. Se informará oportunamente los pasos a seguir para quienes ya hayan adquirido su entrada", señaló el Pincha en sus redes sociales. Por su parte, desde la Lepra mendocina anunciaron que se devolverá el dinero a quienes habían comprado paquetes para el partido. "Al mismo tiempo, queremos informar que no existe, por el momento, una fecha cierta para la reprogramación del partido. Apenas recibamos información oficial sobre los pasos a seguir, la comunicaremos de manera inmediata a través de nuestros canales oficiales", agregaron.