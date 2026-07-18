Así es el vestidor de Stephanie Demner que ordena tu ropa de forma diferente La modelo e influencer mostró las novedades de uno de los ambientes más importantes de su casa. Agregar C5N en









Conocé uno de los ambientes mas importantes de la casa de Stephie Demner. Redes sociales

La influencer mostró que realizará cambios en uno de los espacios más importantes de su casa.

Un nuevo recorrido por el ambiente anticipó las modificaciones que planea implementar.

El vestidor se destaca por un diseño poco habitual que sorprendió a sus seguidores.

La renovación busca mejorar la organización y el aprovechamiento del espacio. Stephanie Demner compartió una nueva actualización sobre su casa y mostró que uno de los ambientes más importantes del hogar tendrá una renovación. A más de un año de haberse mudado junto a su pareja, el ex tenista Guido Pella, la influencer decidió realizar algunos cambios en el vestidor y los dio a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales.

Así es la transformación que quiere hacer Stephie Demner en su vestidor. Redes sociales Desde que mostró por primera vez los distintos espacios de su hogar, la modelo fue revelando de a poco cómo quedó cada ambiente. La cocina, el living y las habitaciones ya habían tenido su momento de protagonismo, aunque había un sector que despertaba especial curiosidad entre sus fanáticos por sus dimensiones y su diseño.

En esta oportunidad, un nuevo video publicado en Instagram y TikTok anticipa las modificaciones que realizará en ese espacio. Durante el recorrido, Stephanie explica cuáles son los cambios que tiene pensados y deja ver parte de la reorganización que busca implementar, generando nuevamente miles de reacciones entre sus seguidores.

Cómo es el vestidor de Stephanie Demner El vestidor de Stephanie Demner se convirtió en uno de los rincones más llamativos de su casa por una característica poco habitual: cuenta con dos pisos destinados exclusivamente al guardado de ropa, calzado y accesorios. En el recorrido puede verse una pequeña escalera que conecta ambos pisos, lo que amplía notablemente la capacidad de almacenamiento sin perder luminosidad gracias a los grandes ventanales del ambiente.

@stephaniedemner1 Tour y remodelación #vestidor #tourvestidor sonido original - stephaniedemner En el video que acompaña el house tour, la influencer muestra que llegó el momento de realizar algunos ajustes para optimizar todavía más el espacio. Si bien no se trata de una remodelación completa, las modificaciones apuntan a reorganizar distintos sectores del vestidor para hacerlo más práctico y funcional en el uso cotidiano, motivo por el que decidió compartir todo el proceso con sus seguidores.

La publicación rápidamente despertó el interés de los usuarios, que volvieron a destacar el diseño del ambiente y la original distribución de sus muebles. Con estas nuevas reformas, Stephanie Demner continúa adaptando cada rincón de su casa a sus necesidades, mientras mantiene a su comunidad al tanto de cada cambio a través de sus habituales recorridos por el hogar.