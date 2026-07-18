El futbolista argentino que llegó al Barcelona e hizo una amistad única con una estrella de Brasil El ex delantero repasó una serie de divertidas anécdotas sobre su convivencia con el crack brasileño durante su etapa en el conjunto catalán. Por Agregar C5N en









¿Quién es el futbolista argentino que tuvo una gran relación con un crack del Barcelona? Redes sociales

i Un ex futbolista argentino recordó la amistad que construyó con Ronaldinho durante su paso por el Barcelona.

El brasileño solía sorprenderlo con invitaciones para salir en plena madrugada.

Esas salidas comenzaron a generar conflictos con la pareja del delantero de aquel entonces.

Además de las anécdotas, destacó el apoyo y la contención que recibió del 10 del Barsa desde su llegada al club. Llegar al FC Barcelona a comienzos de la década del 2000 significaba compartir vestuario con algunas de las máximas figuras del fútbol mundial. Ese fue el caso de Maximiliano López, quien desembarcó en el club catalán siendo muy joven y terminó creando una relación muy especial con Ronaldinho, el crack brasileño que por entonces deslumbraba al mundo con su talento y carisma adentro y fuera de la cancha.

El delantero argentino pasó dos temporadas en el conjunto blaugrana y, aunque no logró afianzarse como esperaba, guarda un recuerdo muy especial de aquellos años. En una charla con el streamer Mernuel contó cómo era convivir con Ronaldinho, un compañero que, según relató, siempre estaba dispuesto a integrarlo.

La gran amistad que tuvieron Maxi López y Ronaldinho. Grosby Una de las historias más curiosas tenía que ver con las salidas nocturnas del brasileño. “Tocaba el timbre de mi casa a las 12 de la noche y me decía: ‘vamos a dar una vuelta’”, recordó Maxi entre risas. Lo que empezó como una invitación aislada terminó convirtiéndose en una costumbre que se repetía casi todas las noches.

Cómo fue la relación entre Maxi López y Ronaldinho en Barcelona El ex delantero también contó cómo esas salidas empezaron a generar algunos conflictos en su vida personal. “Yo estaba en Barcelona y llega una noche Ronaldinho, me toca el timbre y me dice de ir a dar una vuelta. Yo miro a la chica con la que estaba y le digo y me dice ‘sí, anda, obvio’”, contó.

Sin embargo, la situación empeoró con el paso de los días: “A las 12 suena el timbre de vuelta, otra vez, y mi novia ya me empezó a mirar mal. Al otro día de nuevo Dinho, sonaba el timbre y ya no lo quería atender. No sé cómo entró, subió y empezó a patear la puerta. En la tercera, mi novia me dijo que tenía que tomar una decisión. Me fui con Ronnie, ¡Cómo le iba a decir que no al 10!”, sentenció el argentino.

El delantero argentino expresó su admiración por el 10 brasileño. Grosby El ex River también reveló, siempre en tono de broma, cómo terminó esa historia. “¿Entre Ronnie y ella? Le saqué un pasaje, tuve que ser sincero. Si la hubiera elegido a ella, hubiera cometido un error gravísimo”, dijo entre carcajadas, dejando en claro la admiración que sentía por el crack brasileño. Más allá de las salidas y las bromas, López destacó el apoyo que recibió de Ronaldinho desde el primer momento. “Era el mejor compañero, te metía abajo del ala. Yo llegué y tenía 20 años. Me sentaron al lado de él en el vestuario y fue lo mejor que me podía haber pasado. Me cuidaba, me venía a buscar a casa, íbamos para todos lados juntos”, aseguró. Aunque su paso por el Barcelona fue corto, la amistad con el brasileño terminó siendo uno de los recuerdos más valiosos que le dejó su etapa en el fútbol europeo.