¿Lo repetiría? Cómo fue la increíble transformación de Matt Damon para La Odisea El actor perdió alrededor de 15 kilos para su rol en la nueva película de Christopher Nolan. Aunque atravesó una exigente preparación física, esta experiencia lo llevó a replantearse los límites que está dispuesto a asumir para sus futuros papeles. Agregar C5N en









Para dar vida al legendario rey de Ítaca, el actor pasó de pesar cerca de 90 a unos 75 kilos. Redes sociales

El actor atravesó una exigente preparación física para dar vida a uno de los personajes más emblemáticos de la literatura.

El proceso incluyó cambios en su alimentación, entrenamiento y hábitos diarios.

La experiencia lo llevó a reflexionar sobre los límites que está dispuesto a asumir por un papel.

El intérprete explicó qué tipo de cambios físicos ya no volvería a realizar. ¿Lo volvería a repetir? Matt Damon volvió a sorprender al público con una importante adaptación física para interpretar a Odiseo, el protagonista de La Odisea, la esperada adaptación cinematográfica del poema épico de Homero dirigida por Christopher Nolan. ¿Cómo fue su increíble transformación?

La Odisea marca la tercera colaboración entre Damon y Christopher Nolan, después de sus participaciones en Interstellar y Oppenheimer. Para Damon, el proyecto representa uno de los mayores retos de su trayectoria y también una oportunidad para demostrar que es posible alcanzar cambios físicos sin poner en riesgo la salud.

No es la primera vez que la estrella de Hollywood modifica su aspecto para un papel. En 1996 protagonizó Courage Under Fire, donde redujo considerablemente su peso para interpretar a un militar con problemas de adicción, una experiencia que años después describió como una de las más exigentes de su carrera. Con el paso de los años, el ganador del Oscar cambió su manera de prepararse para sus personajes. Hoy apuesta por métodos que priorizan el bienestar físico y la sostenibilidad, sin dejar de asumir los desafíos que exige cada producción.

Así fue la impresionante transformación de Matt Damon Para dar vida al legendario rey de Ítaca, el actor pasó de pesar cerca de 90 kilos a unos 75 kilos, una preparación que implicó cambios profundos en su rutina diaria, su alimentación y su entrenamiento físico. Sin embargo, el intérprete aclaró que el objetivo nunca fue únicamente bajar de peso, sino alcanzar la condición física necesaria para representar al personaje de la manera más realista posible. "Se trataba de ponerme en muy buena forma física. Eso implicó cambiar mi dieta y adoptar un estilo de vida completamente diferente", explicó en una entrevista con People.

Durante la preparación, Matt Damon trabajó junto al entrenador Jason Walsh, con quien diseñó un plan que priorizó el entrenamiento, una alimentación equilibrada y el descanso. Entre los cambios más importantes, dejó de consumir gluten y comenzó a prestar mayor atención a cada alimento que incorporaba a sus hábitos. Según explicó, todo el proceso fue supervisado para evitar impactar en su bienestar físico. A sus 55 años, sostuvo que hoy prefiere realizar transformaciones físicas de manera progresiva y controlada, muy diferente a lo que hizo al comienzo de su carrera.

M Aunque la preparación para La Odisea fue exigente, el ganador del Oscar aseguró que existe un tipo de transformación que ya no aceptaría. En el pasado, Matt Damon aumentó cerca de 13 kilos para interpretar al empresario Mark Whitacre en The Informant!, dirigida por Steven Soderbergh. Con el paso del tiempo reconoció que recuperar su peso habitual fue mucho más difícil de lo que esperaba. Por ese motivo, afirmó que ya no volvería a subir una gran cantidad de peso para un trabajo, ya que considera que ese tipo de cambios pueden representar un riesgo para la salud. El intérprete también recordó que advirtió a Josh Hartnett, durante el rodaje de Oppenheimer, sobre las dificultades que implica recuperar el estado físico después de una metamorfosis extrema. La película, inspirada en la obra clásica de Homero, cuenta con uno de los repartos más destacados de los últimos años, integrado por Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo, Mia Goth, Elliot Page y Samantha Morton, entre otras figuras.