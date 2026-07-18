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18 de julio de 2026 Inicio

Trabaja en la TV argentina, pero pocos saben que nació en España: por quién alentará este domingo un famoso conductor

Ante la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y el seleccionado español, se conoció la historia del exmodelo y hacia dónde inclinará su corazón.

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La Scaloneta se medirá ante España en Nueva Jersey.

La Scaloneta se medirá ante España en Nueva Jersey.

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Ante la proximidad del partido entre la Selección argentina y España, en Nueva Jersey, por la final del Mundial 2026, se conoció que Iván de Pineda nació en ese país europeo y se mudó a Argentina cuando tenía 7 años. La intriga es para qué lado inclinará su corazón este domingo 19 de julio.

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El conductor nació en Madrid hace 41 años, de padre español y madre argentina, quien le transmitió su amor por la literatura y su tierra. Cuando llegó al país, su acento madrileño hizo que los compañeros de un colegio de Recoleta lo llamaran "el Gallego".

Cuenta la historia que, cuando sus padres se separaron, se volvió con su madre y sus hermanos a Buenos Aires, igual que lo había hecho su abuelo tiempo atrás. De Pineda brilló en los años 90 desfilando para firmas como Versace, Gucci, Ralph Lauren y Calvin Klein, y se destacó en las pasarelas de Nueva York y Milán.

Con el paso de los años, su origen europeo quedó como una anécdota en su biografía. Hasta ahora: el destino del fútbol hizo que ambos países se midan por el título de campeón del mundo y, sin dudas, los colores del famoso son el celeste y blanco.

Más de una vez contó que, sin importar en qué lugar del mapa le toque estar por trabajo o vacaciones, su cabeza y sus sentimientos siempre se quedan en Buenos Aires, con los suyos. Entonces, este domingo sus gritos de gol irán para Lionel Messi y los jugadores de la Scaloneta.

Iván de Pineda, de modelo a conductor

Iván de Pineda conduce Pasapalabra, un exitoso ciclo de preguntas y respuestas que combina cultura general, agilidad mental y entretenimiento junto a reconocidas celebridades. Si bien su carera empezó como modelo internacional, después probó con los medios y como notero en el ciclo El Rayo. Con los años, consolidó su carrera como conductor en diversos formatos, destacándose especialmente en el ciclo Resto del Mundo y Escape Perfecto.

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