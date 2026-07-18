Trabaja en la TV argentina, pero pocos saben que nació en España: por quién alentará este domingo un famoso conductor Ante la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y el seleccionado español, se conoció la historia del exmodelo y hacia dónde inclinará su corazón. Por Agregar C5N en









La Scaloneta se medirá ante España en Nueva Jersey. Redes sociales

Ante la proximidad del partido entre la Selección argentina y España, en Nueva Jersey, por la final del Mundial 2026, se conoció que Iván de Pineda nació en ese país europeo y se mudó a Argentina cuando tenía 7 años. La intriga es para qué lado inclinará su corazón este domingo 19 de julio.

El conductor nació en Madrid hace 41 años, de padre español y madre argentina, quien le transmitió su amor por la literatura y su tierra. Cuando llegó al país, su acento madrileño hizo que los compañeros de un colegio de Recoleta lo llamaran "el Gallego".

Cuenta la historia que, cuando sus padres se separaron, se volvió con su madre y sus hermanos a Buenos Aires, igual que lo había hecho su abuelo tiempo atrás. De Pineda brilló en los años 90 desfilando para firmas como Versace, Gucci, Ralph Lauren y Calvin Klein, y se destacó en las pasarelas de Nueva York y Milán.

Con el paso de los años, su origen europeo quedó como una anécdota en su biografía. Hasta ahora: el destino del fútbol hizo que ambos países se midan por el título de campeón del mundo y, sin dudas, los colores del famoso son el celeste y blanco.

Más de una vez contó que, sin importar en qué lugar del mapa le toque estar por trabajo o vacaciones, su cabeza y sus sentimientos siempre se quedan en Buenos Aires, con los suyos. Entonces, este domingo sus gritos de gol irán para Lionel Messi y los jugadores de la Scaloneta.