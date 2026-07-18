Así era la emblemática casa de Uma Thurman en Nueva York La antigua vivienda de la actriz combinaba lujo, historia y una ubicación privilegiada en una de las zonas más exclusivas de Nueva York. Agregar C5N en









Conocé como era el departamento en donde vivía la actriz.

La lujosa propiedad de Uma Thurman volvió al mercado con un valor de 9 millones de dólares.

El dúplex está ubicado en Gramercy Park, uno de los barrios más exclusivos de Manhattan.

La vivienda fue ampliada por la actriz antes de ser vendida en 2016.

La residencia se destaca por sus amplios ambientes, su terraza y el acceso al exclusivo jardín privado de Gramercy Park. Uma Thurman construyó una de las carreras más destacadas de Hollywood gracias a sus recordados papeles en películas como Pulp Fiction, Kill Bill, Gattaca y Batman & Robin. A lo largo de los años, además de convertirse en una figura reconocida del cine, también fue noticia por algunas de sus propiedades. Una de las más emblemáticas es el lujoso dúplex que tuvo en Nueva York y que, tiempo después de su venta, volvió a salir al mercado con un precio millonario.

La exclusiva residencia está ubicada en el tradicional barrio de Gramercy Park, en Manhattan, y forma parte de un edificio histórico construido en 1910. La propiedad, que actualmente se ofrece por 9 millones de dólares, combina el encanto de la arquitectura clásica con comodidades modernas, en una de las zonas residenciales más cotizadas de la ciudad.

Así es la entrada del hogar. Corcoran El hogar fue creciendo con el paso de los años. En 2006, Thurman compró un dúplex distribuido entre la octava y la novena planta del edificio por 2,65 millones de dólares. Seis años más tarde amplió el inmueble al adquirir el departamento contiguo en el mismo nivel, lo que le permitió crear una vivienda mucho más amplia y funcional para su familia.

Cómo era la famosa casa de Uma Thurman en Nueva York Finalmente, en 2016, la actriz decidió vender la propiedad por 6,6 millones de dólares. Sin embargo, el inmueble conserva un atractivo muy especial para cualquier comprador: incluye una de las exclusivas llaves que permiten acceder a Gramercy Park, el histórico jardín privado de Manhattan cuyo ingreso está reservado únicamente para un reducido grupo de propietarios de la zona.

La cocina, con buena iluminación y muy espaciosa. Corcoran En el interior, la residencia ofrece cinco dormitorios, un despacho privado, una sala de lectura y una sala de cine donde Thurman compartía momentos junto a sus tres hijos, entre ellos Maya Hawke, quien más tarde alcanzó gran popularidad por su participación en la serie Stranger Things. Los ambientes se destacan por su amplitud y por una distribución pensada para aprovechar al máximo cada espacio.