18 de julio de 2026 Inicio
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Truco casero: qué parte inesperada de la casa podés limpiar con papel de horno

Estos pequeños hábitos pueden reducir la necesidad de limpiezas profundas y ayudar a conservar la transparencia del sanitario durante más tiempo.

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¿Qué parte inesperada de la casa podés limpiar con papel de horno?.

¿Qué parte inesperada de la casa podés limpiar con papel de horno?.

  • Un elemento habitual de la cocina puede convertirse en un aliado para el mantenimiento del baño.
  • La técnica ayuda a eliminar marcas recientes de agua y restos de cal del cristal.
  • La textura del material permite retirar suciedad superficial con movimientos suaves.
  • El método funciona mejor cuando los residuos todavía no están acumulados.
  • Una especialista compartió otros consejos para conservar este ambiente en buenas condiciones.

Truco casero: una experta en limpieza compartió un método sencillo para eliminar marcas de agua y manchas recientes de cal del cristal de la ducha utilizando un elemento que suele estar en cualquier cocina. ¿Qué parte inesperada de la casa podés limpiar con papel de horno?

Una inesperada historia entre una madre y su hijo en un hotel alojamiento.
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Por este motivo, cada vez ganan más popularidad los tips caseros de higiene que utilizan elementos cotidianos para resolver problemas frecuentes del espacio . Uno de los métodos que llamó la atención en redes sociales consiste en utilizar papel de horno para asear un lugar del sanitario. La recomendación fue difundida por Alicia Martínez, conocida en redes sociales como @aly_deco_home, una creadora de contenido especializada en limpieza, organización y cuidados de la vivienda. Según explicó, este recurso se convirtió en uno de sus favoritos por su practicidad y porque permite aprovechar un producto que muchas personas ya tienen disponible.

Aunque los trucos caseros pueden ser útiles para el mantenimiento diario, no siempre son suficientes frente a manchas antiguas. En esos casos, algunas personas utilizan productos desincrustantes o soluciones con componentes ácidos, como el vinagre de limpieza, que ayudan a ablandar la acumulación de minerales.

Cómo es el truco casero para limpiar la mampara del baño con papel de horno

Mantener la mampara del baño limpia y transparente suele ser una de las tareas domésticas más difíciles. Aunque el resto del ambiente esté impecable, las gotas de agua, los restos de jabón y la acumulación de cal pueden dejar marcas blanquecinas sobre el cristal que afectan su apariencia. El procedimiento es sencillo y no requiere una preparación compleja. Según la especialista, hay que seguir estos pasos:

  • Humedecer ligeramente una hoja de papel de horno con agua.
  • Escurrirla para evitar que gotee durante el uso
  • Pasarla sobre toda la superficie del cristal con movimientos suaves
  • Insistir en las zonas donde aparecen marcas de agua o restos de cal.
@aly_deco_home

TIPS LIMPIEZA CAL ACUMULADA Anota esta formula y guárdatela, estoy segura que te va a encantar •4 cdas Bicarbonato •3 cdas Jabón Lavaplatos •2 cdas Pasta de Dientes ¿En vuestra casa también se llena de cal en nada? #parati #fyp #limpieza #tipsdelimpieza #hogarlimpio #limpiando

6 DE FEBRERO - Aitana

El papel debe utilizarse como si fuera una bayeta, recorriendo la mampara hasta retirar las manchas superficiales. La técnica está pensada especialmente para aquellas marcas recientes que todavía no se han adherido completamente al vidrio. El motivo por el que este método puede ayudar a mejorar el aspecto del cristal está relacionado con la textura de este elemento doméstico. Al entrar en contacto con el agua, el material adquiere una mayor resistencia y una superficie ligeramente abrasiva que permite desprender residuos superficiales.

A diferencia de otros elementos más agresivos, este recurso que suele estar en casa, puede utilizarse con movimientos suaves para evitar generar rayones en la mampara. Sin embargo, su eficacia depende del estado de la suciedad acumulada. Cuando la cal permanece durante semanas o meses, las manchas suelen volverse más difíciles de eliminar y puede ser necesario recurrir a productos específicos o soluciones diseñadas para disolver depósitos minerales. Para evitar que la cal vuelva a aparecer rápidamente, los especialistas recomiendan realizar una limpieza frecuente, secar el cristal después de la ducha y retirar los restos de agua antes de que se sequen sobre la superficie.

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