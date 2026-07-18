Agus Gandolfo contó el mal momento que vivió mientras viajaba a alentar a la Selección argentina

La mujer de Lautaro Martínez vivió una odisea arriba del avión y no dudó en descargarse con sus seguidores. ¿Qué le pasó?

Mientras una ola de argentinos viaja a Nueva York para presenciar la final del Mundial 2026 ante España, Agustina Gandolfo subió una serie de historias a su Instagram y mostró los inconvenientes que tuvo para volar a alentar a su marido, Lautaro Martínez.

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Como en todos los partidos de la Selección, las familias estuvieron alentando desde la tribuna y este domingo no será la excepción. Pese a la euforia y emoción que significa volver a jugar una final del mundo, Agus Gandolfo, la esposa del Toro, pasó unas horas de tensión.

Tras la victoria ante Inglaterra, partido que se disputó en Atlanta, Agus emprendió el viaje hacia New York junto a su familia para alentar al delantero argentino. Pero lo que parecía un simple vuelo a bordo de su avión privado terminó convirtiéndose en una larga espera. La modelo no dudó en mostrarlo en su Instagram.

La influencer relató que uno de los primeros inconvenientes fue antes del despegue, con el avión detenido en medio de la pista, debido a las fuertes tormentas que azotaban la ciudad. Gandolfo mostró su preocupación por la demora: subió una foto con el cielo cubierto de nubes oscuras y el pavimento completamente mojado. Finalmente, tres horas después, el avión estaba listo para tomar vuelo hacia Nueva York.

El primer contratiempo parecía haber sido superado y todo estaba bien: la familia Gandolfo ya estaba lista para abordar y volar hacia la "Gran Manzana". Sin embargo, Agus reveló la insólita situación que protagonizó su mamá durante los controles. "Otro tiempo arriba del avión porque mamá tiene el nombre de alguien buscado por la Interpol", reveló.

Antes de aterrizar, cuando ya sobrevolaban Nueva York, Agustina pensó que el viaje estaba por terminar, pero un tercer contratiempo cambió los planes. La modelo subió una foto de unas nubes y se quejó: "Otra hora girando por el aire porque llegaba Trump y cerraron todos los aeropuertos cuando estábamos por aterrizar". El presidente de los Estados Unidos estaba por llegar a la ciudad, y necesitaban una autorización para tocar tierra.

Captura: redes sociales.

Luego de todo el estrés que atravesó, la mujer del Toro finalmente pudo aterrizar y compartió su llegada con sus seguidores. En la imagen se la vio lookeada con un buzo de la Selección argentina y unos anteojos negros muy cancheros.

"Llegamos a NY", escribió junto al emoji de un corazón, para llevar tranquilidad a quienes habían seguido en su red la serie de inconvenientes que demoró su viaje.