20 de septiembre de 2026 Inicio
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El estadio volvió a silbar a Julián Álvarez en su ingreso ante Real Madrid, pero los hinchas cambiaron de opinión

El argentino ingresó en la parte complementaria del encuentro por la séptima fecha de La Liga luego del 2 a 0 del Aleti. Si bien en la previa también expresaron su enojo con el delantero, luego lo terminaron aplaudiendo. Diego y Giuliano Simeone apoyaron al cordobés.

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Atlético de Madrid ganó por 2 a 1 ante el Real Madrid en el Metropilitano.

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En el clásico de La Liga Julián Álvarez volvió a ser silbado por todo el estadio del Atlético de Madrid frente a Real Madrid, pero con el correr de los minutos tras su ingreso, la hinchada cambió su parecer y hasta la aplaudió por algunas jugadas puntuales.

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El conjunto dirigido por Diego Simeone recibió en el Metropolitano al conjunto Merengue en el derby correspondiente a la 7° fecha y en la previa, cuando la voz del estadio mencionó el nombre del cordobés entre los suplentes, los hinchas del local volvieron a abuchearlo, incluso cuando se dio su ingreso en la parte complementaria luego del segundo gol del Aleti que terminó ganando por 2 a 1.

El salto del delantero a campo de juego se dio a los 62 minutos por el canadiense Jonathan David, quien acababa de convertir el gol para estirar la ventaja. Segundos antes de ingresar, el Cholo tuvo un gesto de apoyo a la Araña: le dio un fuerte abrazo y le mostró su apoyo. Sin embargo, la afición no pensó de la misma manera y se sintió más el repudio al argentino que los aplausos de uno de los goleadores de la tarde española.

Desde adentro de la cancha, el propio Giuliano Simeone también se mostró a favor del ex – River a quien no solo le chocó los cinco, sino también pidió a los casi 70.000 hinchas que la aplaudieran. Eso no se dio, hasta un rato después.

El ex – Manchester City tuvo algunas jugadas para aportar en el ataque e incluso tuvo dos grandes chances de marcar, pero el defensor Antonio Rüdiger le ahogó el grito y el otro la pelota se fue apenas a un costado del palo del arquero, Thibaut Courtois. Tras esas apariciones del argentino, los hinchas presentes comenzaron a cambiar su opinión y lo llegaron a aplaudir dando a entender que reconocen el esfuerzo del delantero y capaz comiencen a forjar una buena relación de nuevo.

Una vez finalizado el encuentro, los jugadores festejaron la victoria en el campo de juego junto a la Araña, a diferencia de lo que había sido el regreso del delantero al Atlético tras el Mundial y sus polémicas declaraciones.

Incluso el capitán y arquero del conjunto Colchonero, Jan Oblack, también se mostró contento con el ingreso de Álvarez y del cambio de opinión de la afición: “Julián ha dado su máximo, estoy seguro de que la afición lo va a apreciar. Estoy feliz de que haya vuelto”.

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