El estadio volvió a silbar a Julián Álvarez en su ingreso ante Real Madrid, pero los hinchas cambiaron de opinión

En el clásico de La Liga Julián Álvarez volvió a ser silbado por todo el estadio del Atlético de Madrid frente a Real Madrid, pero con el correr de los minutos tras su ingreso, la hinchada cambió su parecer y hasta la aplaudió por algunas jugadas puntuales.
El conjunto dirigido por Diego Simeone recibió en el Metropolitano al conjunto Merengue en el derby correspondiente a la 7° fecha y en la previa, cuando la voz del estadio mencionó el nombre del cordobés entre los suplentes, los hinchas del local volvieron a abuchearlo, incluso cuando se dio su ingreso en la parte complementaria luego del segundo gol del Aleti que terminó ganando por 2 a 1.
El salto del delantero a campo de juego se dio a los 62 minutos por el canadiense Jonathan David, quien acababa de convertir el gol para estirar la ventaja. Segundos antes de ingresar, el Cholo tuvo un gesto de apoyo a la Araña: le dio un fuerte abrazo y le mostró su apoyo. Sin embargo, la afición no pensó de la misma manera y se sintió más el repudio al argentino que los aplausos de uno de los goleadores de la tarde española.
Desde adentro de la cancha, el propio Giuliano Simeone también se mostró a favor del ex – River a quien no solo le chocó los cinco, sino también pidió a los casi 70.000 hinchas que la aplaudieran. Eso no se dio, hasta un rato después.
El ex – Manchester City tuvo algunas jugadas para aportar en el ataque e incluso tuvo dos grandes chances de marcar, pero el defensor Antonio Rüdiger le ahogó el grito y el otro la pelota se fue apenas a un costado del palo del arquero, Thibaut Courtois. Tras esas apariciones del argentino, los hinchas presentes comenzaron a cambiar su opinión y lo llegaron a aplaudir dando a entender que reconocen el esfuerzo del delantero y capaz comiencen a forjar una buena relación de nuevo.
Una vez finalizado el encuentro, los jugadores festejaron la victoria en el campo de juego junto a la Araña, a diferencia de lo que había sido el regreso del delantero al Atlético tras el Mundial y sus polémicas declaraciones.
Incluso el capitán y arquero del conjunto Colchonero, Jan Oblack, también se mostró contento con el ingreso de Álvarez y del cambio de opinión de la afición: “Julián ha dado su máximo, estoy seguro de que la afición lo va a apreciar. Estoy feliz de que haya vuelto”.
Los goles de Atlético de Madrid para ganarle 2 a 0 al Real Madrid en La Liga