Óscar Romero se despidió de Boca y podría jugar en otro grande de Argentina

"Siempre di lo mejor en Boca y agradezco por todo a la directiva en la persona de Juan Román Riquelme. No hablé con el técnico , directamente con la directiva que siempre me trató muy bien. Ya venimos hablando de la salida", expuso el volante en diálogo con Fútbol a lo Grande de Paraguay.

Romero no mencionó a Jorge Almirón, quien decidió no tenerlo en cuenta para el segundo semestre del año y por ello se alejó del Xeneize. A pesar de ello, el futbolista aclaró que "me llevo muy buenos recuerdos de la institución y de la gente, que es lo mejor de un club tan grande como lo es Boca".

Tras la salida de la institución de La Ribera, el guaraní de 31 años tendrá que aceptar alguna de las tres propuestas recibidas para continuar su carrera: Vasco da Gama de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay, y San Lorenzo, donde jugó con su hermano Ángel entre 2019 y 2021: "Hablé con Rubén Insúa. En los próximos días voy a definir dónde voy a jugar. No le quiero cerrar a nadie las puertas".

Rubén Insúa: "Me dijo que le gustaba mucho la idea"

Rubén Insúa Télam

"La verdad que cuando vi o leí o escuché que Romero se iba a desvincular de Boca, hablé con él porque es un gran jugador. Me dijo, muy educado y muy respetuoso, que tenía dos o tres posibilidades pero que le gustaba mucho la idea de jugar en San Lorenzo. Él tenía un gran recuerdo acá, la gente lo quiere mucho y ojalá lo podríamos traer", explicó el entrenador del Ciclón, Rubén Insúa.