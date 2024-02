River: el contundente mensaje del Burrito Ortega tras la polémica entre Esequiel Barco y Martín Demichelis

Burrito Ortega posteo Barco La publicación del Burrito Ortega sobre Esequiel Barco. Instagram (@ortegaariel10)

Después de que Barco errara los dos penales y que salga en el encuentro con Atlético Tucumán, Demichelis minimizó lo ocurrido y explicó el motivo por el cual lo reemplazó en el entretiempo: "A cualquiera le puede pasar errar un penal, consideré que no estaba emocionalmente para que siguiera jugando en el segundo. Es un gran chico. Quería participar porque todavía no había convertido. No es egocéntrico, no es un chico que sólo piense en él".

En tal sentido, aclaró que el ex-Independiente "ya pidió disculpas" y expuso de qué manera lo observó al futbolista tras desperdiciar el segundo tiro desde los 12 pasos: "Luego del segundo penal se vio en situaciones erráticas que para él son atípicas y consideré que no estaba al 100% emocionalmente".