Novak Djokovic terminó con las ilusiones de Tomás Echeverry y lo eliminó del Abierto de Australia 2024

Novak Djokovic derrotó a Tomás Echeverry y lo eliminó del Abierto de Australia 2024 por por 6-3, 6-3 y 7-6 (7-2) en un partido que duró dos horas y media. Ya no quedan argentinos en el torneo.

"Creo que arranqué un poco tenso el partido. Me fue muy difícil devolver en los dos primeros sets, es un punto a mejorar. En el tercero levanté el nivel y mostré una intensidad mucho mayor, pero creo que en el tie break no me dio chances. El planteó un partido difícil de contrarrestar, aunque es parte de seguir aprendiendo, él es el mejor, ¿no? Por algo es el número uno", señaló Etcheverry tras la derrota en ESPN.