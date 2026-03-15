15 de marzo de 2026 Inicio
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"No envíen amenazas de muerte": el pedido de la agencia de Franco Colapinto tras el incidente con Esteban Ocon

Debido al enojo en redes sociales, Bullet Sports Management solicitó a los fanáticos que eviten mensajes de odio al piloto francés tras el impacto de la vuelta 33 del Gran Premio de China de Fórmula 1.

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Franco Colapinto sumó su primer punto en la Fórmula 1.

Franco Colapinto sumó su primer punto en la Fórmula 1.

Jayce Illman/Getty Images

La agencia que representa a Franco Colapinto pidió a los fanáticos que eviten enviar amenazas y mensajes de odio al francés Esteban Ocon tras el incidente entre ambos en el Gran Premio de China de Fórmula 1, luego de que se multiplicaran las quejas en redes sociales durante la carrera en la que el pilarense ganó su primer punto en la competencia.

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El momento más tenso de la carrera llegó en la vuelta 33. Tras ingresar a boxes para cambiar los neumáticos duros con los que había iniciado la prueba, Colapinto regresó a pista justo por delante de Esteban Ocon, con quien ya venía disputando posiciones.

En la frenada de una curva, el francés intentó una maniobra por el interior que terminó con su auto golpeando la parte media y trasera del Alpine. El impacto provocó que ambos monoplazas hicieran un trompo y encendió las alarmas en el equipo.

A pesar de la violencia del contacto, Colapinto pudo continuar. Más tarde reveló que el coche terminó con un agujero en el piso en la zona trasera, aunque los daños no fueron suficientes para obligarlo a abandonar. Los comisarios deportivos revisaron la acción y sancionaron a Ocon con diez segundos de penalización.

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Tras la carrera, el piloto francés se acercó a Colapinto y le pidió disculpas. "El incidente con Franco fue culpa mía, ya me he disculpado. Había un punto en juego, así que lo intenté. Me alegro de que no le haya arruinado del todo la carrera y de que Franco haya sumado un punto", aseguró Ocon.

Además, Colapinto se refirió al toque con Esteban Ocon, aunque minimizó el incidente. "No tengo bronca por el toque con Esteban. Creo que me pidió perdón y está todo bien" afirmó.

El mensaje de la agencia que representa a Franco Colapinto: "No envíen amenazas a Esteban Ocon"

"Aviso de servicio público: por favor, no envíen amenazas de odio ni de muerte a Esteban, a su familia ni al equipo Haas F1. Esto no deshará el accidente y solo perjudicará la imagen de los seguidores de Franco. ¡Gracias por mantener un apoyo positivo y respetuoso!", escribió la agencia, Bullet Sports Management.

Bullet Sports Management Franco Colapinto Esteban Ocon 15 marzo 2026
El pedido de Bullet Sports Management sobre el incidente sufrido por Franco Colapinto.

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