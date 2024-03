Nico Paz y su amor por Argentina: "Es el país que más me representa"

Su padre es Pablo Ariel Paz, quien obtuvo la medalla de plata en Atlanta 1996 y llegó a los cuartos de final en la Copa del Mundo de Francia 1998. “Es un consejero, ha vivido este mundo, sabe más que nadie. Pero me deja tranquilo, me deja decidir, que haga lo que sienta. No me incita a las decisiones, me deja libre”, contó Nico Paz.

El volante creativo fue convocado por el DT de la Selección Sub 23, Javier Mascherano, en los últimos amistosos disputados por el equipo y todo indicaría que sería parte de los elegidos para representar al país en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Sería un sueño para mí estar en los Juegos Olímpicos, me encantaría. Mi padre pudo jugarlo en Atlanta 96 y sería un sueño. Habrá que ver cómo termina la temporada, si me llama Masche y si me deja el club”, enfatizó el jugador y agregó: "La idea la tengo clara. Me siento bien con el estilo que tenemos dentro del campo”.

En este sentido, el oriundo de Santa Cruz de Tenerife también resaltó que el futuro de la Selección argentina es promisorio y que “viene una camada de jugadores muy buena". "Lo vi de primera mano. Hay muchos jugadores de 17 a 23 años. Se viene una generación que le puede dar alegrías a Argentina”, afirmó el volante.

Con respecto a su futuro, si bien aún no fue convocado por Lionel Scaloni en la Selección mayor, Paz aseguró que sería un sueño ser llamado por el nacido en Pujato, provincia de Santa Fe. “Sueño con eso todos los días, pero voy paso a paso. Pero quiero enfocarme en el día a día para que llegue el llamado de la Selección y poder representarlo de la mejor manera posible”, consideró.

“Mi padre siempre me ha dicho que la Selección es algo especial, de lo mejor que ha vivido. Que aunque esté lesionado o el club no quisiese que vaya, siempre ha forzado para ir porque representar al país es algo único. Eso me ha inculcado él”, concluyó.

Nico Paz y su actualidad en el Real Madrid

“Mi vida pasó de cero a 100. Estaba en juveniles y de un día para el otro me llegó el llamado de la Selección. Luego subí al Castilla, que es otro fútbol. En un año estaba en el primer equipo, debuté y hasta hice un gol. Todavía estoy asimilando lo que me está pasando”, contó el jugador en diálogo con DSports Radio.

El jugador ya contabiliza ocho encuentros con el primer equipo del Madrid, y tuvo la fortuna de convertir un gol, en la victoria por 4 a 2 ante Napoli por la fase de grupos de la Champions League en noviembre pasado.

“En el presente miro sobre todo en el primer equipo del Madrid, desde que subí me sorprendieron (Luka) Modric, (Toni) Kroos, (Jude) Bellingham. Intento fijarme en lo que hacen para poder mejorar y aprovechar los consejos que me dan. Me ayudan mucho. Intento aprovecharlo”, enfatizó Paz.