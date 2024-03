Dibu Martínez, sobre los amistosos de la Selección: "Nos hubiese gustado jugar con un top mundial"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DSportsRadio/status/1774092802877460928&partner=&hide_thread=false DIBU Y LA CALIDAD DE LOS RIVALES DE LOS AMISTOSOS



"No es por faltar el respeto a El Salvador, pero nos hubiese gustado jugar con un top mundial como Inglaterra o España. Pero lo afrontamos con seriedad".



Lo escuchaste en #DSelección con @OKGoyco90 y @fczyz por DSPORTS… pic.twitter.com/BsRqaFyeuk — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) March 30, 2024

Como contraparte, el arquero del Aston Villa aclaró que, sin importar quien sea el rival, Argentina no baja la intensidad: "Jugamos a muerte, es lo mismo El Salvador, Brasil en el Maracaná o Francia en Lusail... jugamos de la misma manera. Si vamos ganando 3-0 queremos meter más goles".

Pésima noticia para el Inter Miami: Lionel Messi no se recuperó y seguirá afuera del equipo

Como era de esperarse, el Inter Miami confirmó que Lionel Messi no se recuperó y seguirá fuera del equipo. El rosario no se encuentra en la lista de convocados elaborada por el Tata Martino para enfrentar el sábado al New York FC. "Trataremos lo mejor para que esté el próximo miércoles con Monterrey", informaron desde el club.

Messi - Inter Miami Desde el Inter Miami confirmaron la lesión de Lionel Messi.

Messi no enfrentará el duelo de mañana por la Fecha 6 de la MLS contra el New York FC, porque continúa con su rehabilitación por una lesión muscular. "Está trabajando con los fisios, está descartado para mañana. No va a estar disponible porque trataremos lo mejor para que esté el próximo miércoles con Monterrey, acá en casa. Sí, es una posibilidad que juegue ahí, estamos trabajando para eso, él está trabajando para eso con el cuerpo médico”, explicó para la prensa Javier Morales, asistente de Gerardo "Tata" Martino.

El pasado 14 de marzo, el jugador debió se reemplazado durante un partido por una molestia, tiempo después se confirmó que era una lesión en su isquiotibial derecho. Debido a esto, se perdió de participar en los duelos ante DC United y New York Red Bulls con el Inter Miami. Eso no es todo, sino que también estuvo ausente en los dos partidos amistosos de la Selección argentina contra El Salvador y Costa Rica.

"Está descartado para mañana y trataremos de que esté para el próximo partido con Monterrey”, afirmó Morales, por lo que el astro del fútbol podría volver el próximo miércoles para jugar en el final de la Concachampions.