Ni Messi ni Cristiano Ronaldo: Cavani sorprendió al elegir al mejor futbolista de la historia

En cuanto a Cristiano, Cavani fue su compañero en Manchester United entre 2021 y 2022. Cuando el club anunció el regreso de CR7, a quien tuvo que devolverle el dorsal número 7, el uruguayo recibió la noticia con dudas. "Es un gran profesional, con sus objetivos, y eso es perfecto para sus compañeros. Pero yo sé cómo son las cosas actualmente", dijo a Bola da Vez. De hecho, tras quedar relegado, terminó yéndose del equipo unos meses más tarde.

A quién eligió Cavani como el mejor futbolista de la historia

En 2018, durante un ping pong con AUF TV, la plataforma oficial de contenidos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el entrevistador le preguntó a Edinson Cavani quién era el mejor jugador de la historia. "¿Para mí? Maradona", respondió sin dudar. En ese momento, el uruguayo jugaba en el PSG y venía de un gran paso por el Napoli, club donde el Diez es ídolo indiscutido.

"Es difícil vivir en Nápoles en constante comparación con Diego, pero también es estimulante", reconoció Cavani en 2012 al medio italiano Corriere dello Sport. "Maradona es el mejor de todos y, desde siempre, es único. Cuando fui comprado por el Napoli, jamás pensé ser como él porque es imposible, ni traté que la gente hiciera comparaciones"”, explicó.

maradona Diego Armando Maradona nació un 30 de noviembre de 1960, en Lanús, provincia de Buenos Aires.

En otra entrevista con El País contó que no sentía el legado de Maradona como un peso. "San Paolo es increíble, es gigante y cada domingo hay 50.000 personas. Cuando pongo el pie en el campo siempre me acuerdo de Maradona, que hizo historia aquí. Me da fuerza, siento que me empuja hacia delante", afirmó.