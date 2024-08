NBA: cómo es el revolucionario estadio de u$s2.000 millones que estrena Los Angeles Clippers

Es rupturista tanto en la infraestructura como en el concepto. Albergará el All Star de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028

La construcción llevó casi 3 años y una inversión cercana a los u$s2.000 millones . El Intuit Dome tiene una capacidad para 18.000 espectadores y se destaca por varias cosas. Primero por tener un tablero-pantalla de 360 grados con 4.000 metros cuadrados -cuando el promedio NBA es de 800-. Pero hay mucho más. Otra de las particularidades es tener 1.160 inodoros y mingitorios, el triple de lo habitual para un estadio NBA. “Quiero a la gente en sus sillas, viendo el partido, no haciendo colas ni perdiendo tiempo. Es un estadio para el verdadero fan del básquet, para que esté lo más cómodo posible” , explicó Steve Ballmer, su multimillonario dueño.

nba6 La construcción llevó casi 3 años.

Además, cada asiento tiene un cargador para celular y hay 20 puestos de comida sin cajeros. También será distintivo lo que armará detrás de uno de los aros, copiando el Muro Amarillo del Borussia Dortmund. Serán 51 filas ininterrumpidas de hinchas con ropa de los Clippers -está prohibido llevar algo del equipo rival-. El aliento será clave: Ballmer dijo que quien se pare y grite más tendrá premios y descuentos...

La imponente construcción, ubicada en un terreno de 12 hectáreas, tiene hasta una clínica de medicina deportiva, una plaza pública con negocios y un hotel con 150 habitaciones. La franquicia tiene ahí sus oficinas, en un edificio de 7.000 metros cuadrados.

nba5.jpg Tiene hasta una clínica de medicina deportiva y una plaza pública.

Afuera del estadio habrá pantalla gigante para quienes no puedan entrar vean el partido y una cancha de básquet para que se diviertan. La idea es que haya fiesta adentro y afuera. Para atraer gente hay abonos con precios desde los 30 dólares por juego, opciones de estacionamiento y transporte gratis para llegar al estadio. Tiene un enfoque distinto del negocio.

El Intuit Dome no está solo. El complejo tomó lugar de las antiguas pistas de carrera del Hollywood Park y es vecino, hacia el norte, del imponente SoFi Stadium, casa de los Rams y Chargers de la NFL.

La ciudad de Inglewood ha invertido en su infraestructura alrededor del proyecto que empleará para la creación de un sistema de traslado de personas para conectar la Línea K en dirección a los estadios. Un paso más en la revolución en infraestructura deportiva que por ahora no ha tenido un correlato deportivo.

nba1 Steve Ballmer, el multimillonario dueño del club.

El ex CEO de Microsoft -durante 14 años- llegó al equipo en 2014, luego de aquel escándalo de racismo que protagonizó Donald Sterling: los audios viralizados y una serie de testimonios que probaron que el millonario blanco denigraba a latinos y gente de otra procedencia. La NBA no lo dejó pasar, tomó cartas en el asunto y lo presionó para vender la franquicia. El resto lo hizo la Corte de California. Ballmer no tuvo dramas en desembolsar u$s2.000 millones, haciendo historia como la compra más cara de todos los tiempos.

Ballmer apareció en escena con su conocido histrionismo y apostando fuerte, especialmente en el arraigado concepto del show business. Desde el día 1,buscó darle una vuelta de tuerca al crecimiento exponencial que iban experimentando los Clippers, el otrora vecino pobre de Los Ángeles, desde 2011.

nba2 Un paso más en la revolución en infraestructura deportiva.

Deportivamente heredó un muy buen equipo, que en la primera temporada de la nueva gestión se mantuvo entre el lote de candidatos con marca de 56-26, pero recibió el primer golpazo al perder en semifinales de conferencia tras una serie que ganaba 3-1 (terminó 3-4). Otro golpe recibió a la siguiente campaña, que lo tuvo arriba con 53-29, pero todo terminó demasiado temprano: eliminación en primera ronda, pese a la ventaja de localía, ante Portland (4-2).

Lo mismo pasó a la siguiente temporada: otra muy buena fase regular (51-31) que terminó en rápida salida (primera ronda, 4-3, ante Utah). Fue el comienzo del fin de aquel equipo que tenía a un Big 3 (Chris Paul-Blake Griffin-DeAndre Jordan) que dio show pero no pudo llegar adonde se esperaba.

nba3 Un estadio especial, con tecnología revolucionaria y un concepto distinto.

Tampoco lo logró en estos últimos años cuando juntó a otras tres superestrellas como Kawhi Leonard, Paul George y Russell Westbrook, con cambio de entrenador incluido. La última temporada tuvo marca muy buena, de 51 victorias y 31 derrotas, pero perdió en primera ronda ante los Mavs de Luka Doncic.

Ahora, desde octubre, tendrá nueva casa. Un paso para salir de la sombra de los Lakers. Durante más de 25 años compartieron estadio y ahora tendrán su propia casa. Una casa especial, con tecnología revolucionaria y un concepto distinto, que albergará el All Star de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, que marcará una nueva era en estadios. La flamante meca del entretenimiento en USA.