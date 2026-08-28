Los Leones no pudieron ante Alemania: cayeron 2-1 y jugarán por el tercer puesto ante Países Bajos El seleccionado argentino quedó a un paso de la final del Mundial de hockey tras perder ante el último campeón y cerrará su participación por una medalla del tercer puesto frente al conjunto neerlandés. Por Agregar C5N en









Los Leones dejaron la vida, pero no pudieron llegar a la final del Mundial. Redes sociales

Los Leones quedaron a un paso de la final del Mundial de hockey tras perder 2-1 ante Alemania este viernes en Wavre, Bélgica, por las semifinales del certamen. El conjunto argentino intentará cerrar su participación con una medalla cuando enfrente a Países Bajos por el tercer puesto.

Alemania golpeó primero y consiguió ponerse en ventaja durante el desarrollo de la semifinal, aunque Los Leones no tardaron en encontrar una respuesta y llegaron a establecer la igualdad gracias a Tomás Domene, uno de los principales referentes ofensivos del conjunto nacional durante el campeonato.

Con el marcador nuevamente parejo, el partido mantuvo una alta intensidad y ambos seleccionados buscaron el desnivel. El conjunto europeo aprovechó una de sus oportunidades para volver a ponerse arriba y, pese al intento argentino durante los minutos finales, mantuvo la diferencia hasta el final cuando se decretó su clasificación.

Los Leones vs. Alemania. Redes sociales El equipo dirigido por Lucas Rey tuvo un partido equilibrado frente al último campeón mundial, aunque no logró sostener su rendimiento durante todo el encuentro. Alemania encontró los caminos para quedarse con la victoria y avanzó a la definición, mientras que Argentina deberá recuperarse para afrontar su último compromiso.

Cuándo juegan Los Leones por el tercer puesto del Mundial de hockey Argentina tendrá una última posibilidad de llevarse un una medalla de este Mundial cuando enfrente a Países Bajos este domingo desde las 9, en el partido por el tercer puesto, luego de que el seleccionado neerlandés perdiera 4-3 ante España en la otra semifinal.