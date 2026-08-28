Los Leones no pudieron ante Alemania: cayeron 2-1 y jugarán por el tercer puesto ante Países Bajos

Los Leones quedaron a un paso de la final del Mundial de hockey tras perder 2-1 ante Alemania este viernes en Wavre, Bélgica, por las semifinales del certamen. El conjunto argentino intentará cerrar su participación con una medalla cuando enfrente a Países Bajos por el tercer puesto.
Alemania golpeó primero y consiguió ponerse en ventaja durante el desarrollo de la semifinal, aunque Los Leones no tardaron en encontrar una respuesta y llegaron a establecer la igualdad gracias a Tomás Domene, uno de los principales referentes ofensivos del conjunto nacional durante el campeonato.
Con el marcador nuevamente parejo, el partido mantuvo una alta intensidad y ambos seleccionados buscaron el desnivel. El conjunto europeo aprovechó una de sus oportunidades para volver a ponerse arriba y, pese al intento argentino durante los minutos finales, mantuvo la diferencia hasta el final cuando se decretó su clasificación.
El equipo dirigido por Lucas Rey tuvo un partido equilibrado frente al último campeón mundial, aunque no logró sostener su rendimiento durante todo el encuentro. Alemania encontró los caminos para quedarse con la victoria y avanzó a la definición, mientras que Argentina deberá recuperarse para afrontar su último compromiso.
Cuándo juegan Los Leones por el tercer puesto del Mundial de hockey
Argentina tendrá una última posibilidad de llevarse un una medalla de este Mundial cuando enfrente a Países Bajos este domingo desde las 9, en el partido por el tercer puesto, luego de que el seleccionado neerlandés perdiera 4-3 ante España en la otra semifinal.
El encuentro ante la Naranja será una revancha para ambos equipos, que ya conocen lo que significa disputar instancias decisivas en este tipo de competencias. Para Los Leones, el objetivo será recuperarse del golpe sufrido ante Alemania y despedirse del certamen con una victoria que les permita subirse al podio.
El lamento de los Leones tras caer 2 a 1 en la semifinal del Mundial frente a Alemania.
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Alemania y España, en tanto, definirán al nuevo campeón mundial después de superar sus respectivos cruces de semifinales el mismo domingo 30 de agosto a las 11:30. El conjunto alemán defenderá la corona conseguida en la edición anterior, mientras que los españoles regresarán a una final del máximo torneo internacional después de casi tres décadas.