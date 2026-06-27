Mundial 2026: Bélgica y Egipto clasificaron a los 16avos de final La selección europea goleó 5 a 1 a Nueva Zelanda y se quedó con el primer lugar. Mientras que los africanos igualaron con Irán 1 a 1 y terminaron segundos. Por Agregar C5N en









Bélgica y Egipto, a 16avos. Redes sociales

El grupo G del Mundial 2026 quedó definido y Bélgica finalizó en lo más alto de la tabla tras haber goleado a Nueva Zelanda por 5 a 1, mientras que Egipto culminó segundo por el empate 1 a 1 con Irán. Así, ambos se metieron en la próxima instancia.

El conjunto belga se impuso con autoridad contra el elenco oceánico y terminó la fase de grupos con cinco puntos. Aunque igualó la línea de Egipto, se quedó con el primer lugar gracias a una mejor diferencia de gol. Leandro Trossard, por duplicado, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers anotaron para los europeos, mientras que Ben Just marcó el descuento.

Redes sociales En el otro encuentro de la zona, Egipto igualó 1 a 1 ante Irán en un partido muy parejo y consiguió el resultado que necesitaba para avanzar. Mahmoud Saber puso en ventaja al conjunto africano, pero Ramin Rezaeian estableció el empate para el equipo asiático.

La Selección argentina mira de cerca Egipto vs. Australia por 16avos De esta manera, Bélgica espera rival en 16avos y Egipto ya sabe que enfrentará a Australia. ¿En qué afecta a la Selección argentina? De este último duelo podría salir el futuro rival del equipo de Lionel Scaloni en octavos de final.

Con la igualdad, Irán concluyó la fase de grupos en el tercer puesto con tres unidades y ahora deberá esperar los resultados de las demás zonas para saber si logra clasificarse como uno de los mejores terceros del torneo. Nueva Zelanda, por su parte, cerró su participación con apenas un punto y quedó eliminada del Mundial.