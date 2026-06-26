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26 de junio de 2026 Inicio

Confirmado: un futbolista de la Selección será comprado por 60 millones en pleno Mundial 2026

El jugador tuvo una excelente temporada a préstamo. Se definió su futuro tras largas negociaciones.

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El club español ejecutó la opción contractual fijada en 9 millones de euros.

El club español ejecutó la opción contractual fijada en 9 millones de euros.

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El Como 1907 desembolsó alrededor de 60 millones de euros para adquirir el 50% restante de los derechos de Nico Paz, quien seguirá su carrera bajo las órdenes de Cesc Fàbregas y disputará la próxima edición de la Champions League. Con esta inversión, el club italiano frenó el avance del Inter de Milán, que seguía de cerca la situación del futbolista, y aseguró su continuidad luego de la gran temporada que completó en la Serie A.

El goleador se mostró junto a su novia en la Copa del Mundo.
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El periodista especializado Fabrizio Romano y el diario AS de España confirmaron que el acuerdo quedó sellado en las últimas horas. Todo había arrancado con la difusión de los detalles de la primera operación: "Real Madrid informa oficialmente a Como que activa la cláusula de recompra de 9 millones de euros por Nico Paz. Nico regresa y el club le da a Como la oportunidad de comprarlo por 60 millones de euros desde ahora hasta el lunes. De lo contrario, la próxima semana Nico estará de vuelta en Real Madrid y de nuevo en el mercado por más de 60 millones de euros".

Finalmente se terminó resolviendo la continuidad del argentino en el club italiano pero manteniendo una estructura contractual muy particular alrededor de su fichaje.

Pese a desprenderse definitivamente de la mitad de la ficha que aún conservaba, el Real Madrid mantendrá el control sobre una eventual salida del argentino. El acuerdo incorpora una nueva cláusula de recompra fijada en 80 millones de euros y, además, el conjunto español tendrá prioridad para igualar cualquier oferta que reciba el Como en el futuro por el mediocampista.

Mientras se definía su futuro, Nicolás Paz permanecía concentrado con la Selección argentina en el Mundial 2026. Luego de disputar sus primeros minutos frente a Argelia, el volante continúa como una de las alternativas de Lionel Scaloni de cara al último compromiso de la fase de grupos ante Jordania.

Los números de Nico Paz en Como

La temporada 2025/26 de Nicolás Paz en la Serie A fue el detonante de toda esta operación. En 40 partidos oficiales con el Como, el mediocampista anotó 13 goles y entregó 8 asistencias bajo las órdenes de Cesc Fàbregas, siendo pieza central en la clasificación histórica del club a la Champions League, la primera en su historia. Los sitios especializados valoran actualmente al jugador en 80 millones de euros.

Sus estadísticas lo ubican en la cima del Calcio al liderar la liga italiana en volumen de remates con 103 disparos totales, 46 de ellos entre los tres palos. Esa capacidad para generar peligro de manera constante lo llevó a ser considerado como el mejor mediocampista de la temporada en Italia.

Teniendo en cuenta los talentos sub-21 de las cinco grandes ligas europeas, solo Lamine Yamal lo superó en participaciones directas en el marcador, con 16 entre goles y asistencias en el torneo doméstico. En su carrera total con el Como acumula 75 partidos, 19 goles y 17 asistencias, sumando liga y copas nacionales.

A pesar del interés de los grandes clubes y la magnitud de la operación, Paz había expresado públicamente su deseo de continuar en Italia. "Todavía no lo sé, porque hay muchas cosas. Yo solo pienso en jugar acá en Como tranquilo, en ganar todo lo que podamos, en estar lo más arriba posible", declaró el jugador antes de que se conociera el movimiento del Real Madrid.

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