Tras ser eliminado del Mundial 2026, un reconocido delantero se retiró de su Selección

El atacante sorprendió al anunciar que no volverá a vestir la camiseta de su país luego de la temprana despedida en la Copa del Mundo. A los 30 años, explicó los motivos de una decisión que tomó tras varios días de reflexión.

La eliminación de República Checa en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó una sopresiva noticia. A los 30 años, Patrik Schick anunció que no volverá a jugar para la selección de su país y confirmó el cierre de una etapa que se extendió durante casi una década.

El delantero realizó el anuncio a través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, donde aseguró que la decisión no respondió únicamente al resultado deportivo. Además, sostuvo que llegó el momento de dar un paso al costado luego de analizar el presente del equipo nacional.

República Checa quedó eliminada en la primera ronda del Mundial después de finalizar en el último lugar de su grupo y Schick no pudo convertir durante el certamen. Tras la despedida, el atacante del Bayer Leverkusen confirmó que continuará su carrera a nivel de clubes, aunque ya no integrará el seleccionado checo.

En el texto que compartió con sus seguidores, Schick explicó que la determinación fue fruto de una profunda reflexión y descartó que se tratara de una reacción impulsiva por la eliminación mundialista. "Hoy llega a su fin mi etapa en la selección" , escribió al comienzo de su despedida.

El goleador también reconoció que existen situaciones internas que influyeron en su decisión, aunque evitó profundizar sobre ellas. "Debemos afrontar la realidad y cambiar una serie de cosas que no han funcionado a largo plazo " , expresó, al tiempo que agradeció a sus compañeros, entrenadores, integrantes del cuerpo técnico y a los hinchas por el apoyo recibido durante todos estos años.

"Esta decisión no es impulsiva ni se tomó de la noche a la mañana. Es una idea que he llevado conmigo y sobre la que he reflexionado durante mucho tiempo", aclaró el joven y aseguró que "ha sido un camino lleno de emociones, alegrías, decepciones, victorias y momentos difíciles. Siempre he intentado dar lo mejor de mí por la selección y representar a nuestro país de la mejor manera posible."

"Me marcho orgulloso de lo que he logrado vistiendo la camiseta de la selección, pero al mismo tiempo con la sensación de que el fútbol checo tiene mucho, mucho más que ofrecer de lo que ha demostrado en los últimos años. Debemos afrontar la realidad y cambiar una serie de cosas que no han funcionado a largo plazo", añadió.

Finalmente, dio un mensaje de gratitud para los simpatizantes de República Checa. "Gracias a todos los aficionados, compañeros y personas que me han apoyado a lo largo de este tiempo. Fue un honor vestir esta camiseta", cerró.

Durante el Mundial 2026 el delantero disputó los tres partidos de su selección y no pudo convertir. Instagram: p_schicky

Los números de Patrik Schick con República Checa

Schick debutó con la selección mayor en 2016 y rápidamente se convirtió en una de las principales referencias ofensivas del equipo. A lo largo de su ciclo disputó más de medio centenar de partidos internacionales, marcó 26 goles y representó a su país en la Eurocopa y en la Copa del Mundo.

El delantero alcanzó reconocimiento internacional por su capacidad goleadora y por actuaciones destacadas como la que protagonizó en la Eurocopa 2021. Aunque cerró definitivamente su historia con República Checa, continuará su carrera profesional en el Bayer Leverkusen, donde seguirá compitiendo al máximo nivel.