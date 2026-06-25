Mundial 2026: cómo está la tabla de los mejores terceros El nuevo formato de la Copa del Mundo, con 48 equipos e instancia de 16avos de final, permite que más equipos superen la fase de grupos: ocho seleccionados pueden acceder a la fase de eliminación además de los dos primeros de cada zona. Por Agregar C5N en









Bosnia Herzegovina, ya clasificado a 16avos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros. Redes sociales

El nuevo formato del Mundial 2026, con 48 equipos e instancia de 16avos de final, permite que más equipos superen la fase de grupos: ocho seleccionados pueden acceder a la fase de eliminación como uno de los mejores terceros ubicados.

Mundial 2026: cómo es la clasificación de los mejores terceros Según expresa la FIFA en su sitio, los dos equipos con más puntos de cada grupo pasan a los 16avos de final, donde se unirán a ellos los ocho mejores terceros. Para definir a estos ocho clasificados, se implementa un sistema específico basado en el rendimiento global de la primera etapa.

En primer lugar, se considerará el mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos de la fase de grupos. En caso de igualdad, el factor determinante será la diferencia de goles resultante de todos los partidos de la fase de grupos.

Si la paridad se mantiene entre los aspirantes, el cupo se otorgará al que posea el mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos. Si aun así persiste el empate, se premiará la puntuación más alta en conducta del equipo (jugadores y miembros de la expedición) en relación con el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas.

Finalmente, si el escenario de igualdad absoluta continúa, los dos o más equipos que sigan empatados en puntos se clasificarán según la última actualización del ranking FIFA.

Mundial 2026: así está la tabla de los mejores terceros Bosnia Herzegovina - 4 puntos, 3 partidos jugados Suecia - 3 puntos, 2 partidos jugados Croacia - 3 puntos, 2 partidos jugados Corea del Sur - 3 puntos, 3 partidos jugados Argelia - 3 puntos, 2 partidos jugados Paraguay - 3 puntos, 2 partidos jugados Escocia - 3 puntos, 3 partidos jugados Cabo Verde - 2 puntos, 2 partidos jugados Bélgica - 2 puntos, 2 partidos jugados RD Congo - 1 puntos, 2 partidos jugados Ecuador - 1 puntos, 2 partidos jugados Senegal - 0 puntos, 2 partidos jugados En negrita, los que se están clasificaddo a 16avos de final.