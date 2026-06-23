Mundial 2026: el Kun Agüero chocó cuando se dirigía al partido de la Selección argentina

El exdelantero de Barcelona viajaba en un vehículo oficial de la FIFA. Por el hecho, casi llega tarde a la transmisión del encuentro ante Austria.

Sergio “Kun” Agüero tuvo un susto por un accidente vial cuando se dirigía al estadio de Dallas para hacer la cobertura de la Selección argentina contra Austria en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. “Fue un choque simple”, explicó el exfutbolista.

Según revelaron en LAM, el ahora comentarista de ESPN estaba a bordo de un vehículo de la FIFA, una hora y media antes de la transmisión y “casi no llegan por este choque” , explicó Pepe Ochoa en el ciclo emitido en América.

“Le mandaron un auto de la FIFA, él estaba con su séquito de gente, sus asistentes, porque él trabaja para ESPN, y por el freno del auto de adelante, medio así, intempestivo, chocaron ”, agregó sobre lo sucedido.

Consultado por el panelista, el Kun le explicó: “Chocamos, chocó el auto de la FIFA, pero antes del partido me estaban llevando, casi llego tarde, fue un choque muy simple” . Además, Ochoa aclaró que él no estaba al frente del volante, sino que manejaba un chofer y que todo ocurrió a las 10 de la mañana, hora de Estados Unidos.

Historia emotiva: se filtró la casa de Quilmes en la que se crió el Kun Agüero

La difusión de imágenes de la casa donde creció Sergio Agüero generó una fuerte repercusión entre los fanáticos del exfutbolista. La vivienda, ubicada en Quilmes Oeste, refleja los humildes orígenes del ídolo y se convirtió rápidamente en un símbolo de esfuerzo y perseverancia. Para muchos seguidores, las fotografías permitieron volver a conectar con la historia de vida de quien pasó de jugar en los potreros del barrio a convertirse en una figura reconocida del fútbol internacional.

En ese hogar, la familia Agüero atravesó años de sacrificio y trabajo para salir adelante. Fue allí donde el joven Sergio comenzó a desarrollar el talento que más tarde lo llevaría a destacarse en las inferiores de Club Atlético Independiente y, posteriormente, en algunos de los escenarios más importantes del mundo. Vecinos de la zona recuerdan que pasaba largas horas jugando al fútbol en las calles y terrenos cercanos, mucho antes de imaginar la carrera que construiría.