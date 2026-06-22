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22 de junio de 2026 Inicio

El Kun Agüero lanzó una propuesta insólita y generó polémica: paro nacional cada vez que juegue Argentina

El exdelantero agitó la idea de paralizar el país de manera oficial cada vez que juegue Selección y descolocó a sus compañeros de mesa. Su propuesta generó incomodidad en el estudio y un intenso debate en redes sociales tras afirmar que en "Argentina se hacen paros boludos".

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El Kun Agüero junto a Lionel Messi levantando la Copa del Mundo.

El Kun Agüero junto a Lionel Messi levantando la Copa del Mundo.

Sergio “Kun” Agüero volvió a generar polémica durante una transmisión de ESPN al proponer que cada vez que juegue Argentina en el Mundial debería decretarse un “paro nacional”. Su comentario sorprendió a Sebastián “Pollo” Vignolo y dejó incómodos a Marcelo Gallardo y Carlos Tévez, mientras que en redes sociales se viralizó rápidamente y recibió fuertes críticas.

La emotiva y desopilante reacción de Gallardo, Tevez y Agüero al triplete de Messi en el debut del Mundial
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La desopilante reacción de Gallardo, Tevez y Agüero al triplete de Messi en el debut de Argentina

Durante la previa del encuentro entre Argentina y Austria en Dallas, el Kun volvió a ser protagonista en medio de la transmisión especial del canal deportivo, donde sorprendió con una propuesta que dejó a todos sin palabras: "¿No creen que cada vez que juega Argentina en un Mundial debería parar todo el país? Si ya hacemos paros por cualquier cosa, ¿cómo no vamos a hacerlo cuando juega la Selección?”, lanzó.

La frase del exfutbolista y actual streamer generó un silencio incómodo en el estudio y sus colegas Marcelo Gallardo y Carlos Tévez evitaron responder, mientras que el Pollo Vignolo intentó suavizar la situación desviando la charla hacia lo estrictamente deportivo.

Las redes no le perdonaron el comentario que no tardó en viralizarse en X donde miles de usuarios lo calificaron como “desafortunado” por trivializar los reclamos. Otros interpretaron que Agüero quiso decir “asueto” o “feriado” para que la gente pueda disfrutar de los partidos, pero la forma en que lo expresó generó rechazo inmediato.

La desopilante reacción de Gallardo, Tevez y Agüero al triplete de Messi

El estreno de la selección argentina en el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. Mientras Lionel Messi deslumbraba con un triplete en la victoria por 3-0 ante Argelia, Marcelo Gallardo, Carlos Tevez y Sergio "Kun" Agüero siguieron cada jugada con la tensión y la admiración propias de cualquier hincha.

Los tres compartieron la transmisión especial de ESPN junto a Sebastián Vignolo y pasaron de la concentración absoluta a una explosión de euforia cuando el capitán argentino marcó su tercer gol de la noche.

"Está el tercero. Tiene que ser el tercero. Tiene que ser el tercero. ¡Golazo!", relató Vignolo en el instante previo a la definición de Messi. La reacción fue inmediata: Gallardo, Tevez y Agüero se pusieron de pie, apretaron los puños y celebraron con incredulidad. "¡De pie!", pidió Tevez mientras el Kun gritaba "¡Vamos!" y agitaba el brazo con el puño cerrado. A su lado, Gallardo sonreía sin poder creer lo que acababa de ver.

Después del tercer tanto llegaron los análisis y las comparaciones. "¿Qué se puede decir, Pollo? ¿Qué se puede decir que no sean cosas maravillosas? Encontrar a Leo ahí, en ese espacio, en esa medialuna, es ir al mediocampo", destacó Gallardo.

"De diez tiros te erra medio", sintetizó Tevez con una sonrisa. Por su parte, Agüero encontró un antecedente inmediato: "Es muy parecido al gol de Bosnia en 2014. Hizo mil goles así, pero en la selección uno recuerda ese gol".

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