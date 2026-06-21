Alarma en Brasil por la lesión de otra de sus figuras en pleno Mundial 2026

El cuerpo técnico que lidera Carlo Ancelotti sufre un nuevo dolor de cabeza tras la confirmación del diagnóstico de uno de los nombres fuertes, que se perdería varios partidos de la Copa del Mundo.

La goleada de Brasil a Haití en por 3 a 0 en Filadelfia , por el Grupo C del Mundial 2026, dejó un trago amargo: la lesión de una de las figuras de la Verdeamarela , quien se perderá varios partidos y encendió las alarmas en la concentración.

Se trata de Raphinha , retirado por Carlo Ancelotti a los 40 minutos del primer tiempo por una dolencia que le impidió continuar.

Tras salir con evidentes signos de dolor en el último compromiso de la Canarinha, el futbolista se sometió a estudios de alta complejidad para determinar el alcance de la lesión. Los resultados preliminares descartaron una simple contractura y confirmaron un daño muscular que demandará varios días de recuperación.

"El atleta Raphinha se sometió a una prueba de imagen que confirmó una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho. El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, supervisado por el equipo médico de la Selección Brasileña, con el objetivo de recuperarse y volver a la actividad lo antes posible" , aseguró el comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) difundido por la agencia EFE.

Según precisó Globo Esporte, los estudios no revelaron “nada grave”, pero el departamento médico de la selección esperará unos días para observar la evolución de la lesión, ya que la zona afectada presenta "edemas e hinchazón" que complican un diagnóstico más preciso. Desde la CBF subrayaron que el extremo del Barcelona se perdería el cruce contra Escocia y un hipotético enfrentamiento de 16avos de final : "La intención es que esté disponible a partir de un posible partido de octavos".

La dolencia física se originó durante la acción que terminó en el segundo gol de Brasil, y que también significó el doblete de Matheus Cunha. Inmediatamente, pidió ser sustituido y se retiró visiblemente adolorido. Raphinha no podría ser reemplazado en la lista, ya que solo se permiten cambios en los 26 antes del primer partido.

La imagen de Raphinha saliendo adolorido no es nueva. Es la quinta lesión del atacante de 29 años en la temporada. Una de las más recientes fue una lesión en la región posterior de la pierna derecha a fines de marzo, que le costó poco más de un mes de baja.

La lesión ocurre en el marco de una Seleção que llega al Mundial ya castigada. Rodrygo Goes se perdió el torneo por una rotura de ligamento cruzado anterior y rotura de menisco; Éder Militão cayó con un desgarro grave en el bíceps femoral con separación ósea; y Estevao ni siquiera llegó a ser incluido en la convocatoria por un desgarro importante en los isquiotibiales. A todo eso se suma la incógnita Neymar, que recién apareció por primera vez junto a sus compañeros en el campo de entrenamiento el miércoles 17 de junio y siguió el partido ante Haití desde el búnker del equipo.

Los partidos del Mundial 2026 que se perdería Raphinha

El calendario ajustado del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá es el principal enemigo del cuerpo técnico. Según los protocolos habituales de la medicina deportiva para este tipo de cuadros, los plazos de inactividad ya proyectan ausencias obligadas para Raphinha: