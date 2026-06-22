Los mejores memes de la victoria de Argentina frente Austria El equipo argentino ganó 2-0 con dos gritos de Lionel Messi, quien también erró un penal. Los usuarios no quisieron quedarse afuera y sus memes inundaron las redes sociales. Por Agregar C5N en









Los mejores memes del partido de Argentina. Selección Argentina

Argentina le ganó 2-0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Lionel Messi erró un penal, pero enseguida se repuso y clavó un golazo para darle el triunfo transitorio y asegurar la clasificación a 16avos de final. En el segundo tiempo, la Pulga volvió a marcar.

En un partido muy parejo, Argentina había comenzado con varias situaciones de gol. Apenas a los cinco minutos, los de Scaloni tuvieron una situación clarísima en los pies de Lautaro Martínez, que Messi finalmente desaprovechó desde los 12 pasos.

Minutos después llegó la redención a partir de una gran asistencia de Enzo Fernández, que Thiago Almada dejó pasar y le dio el lugar al 10, que definió exquisitamente para el 1-0.

Después de un segundo tiempo parejo y picante, sobre el final de los 45', una corrida individual de Messi abrió la cancha para un verdadero golazo. De la jugada participaron Julián Álvarez y Leandro Paredes, pero tras varios rebotes errados, el 5 de Boca vio a la Pulga, quien tras dos zurdazos, logró hacerla entrar en el arco.

De esta manera, Argentina logró la clasificación a los 16avos de final del Mundial gracias a los dos triunfos cosechados ante Argelia y Austria.