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22 de junio de 2026 Inicio

Los mejores memes de la victoria de Argentina frente Austria

El equipo argentino ganó 2-0 con dos gritos de Lionel Messi, quien también erró un penal. Los usuarios no quisieron quedarse afuera y sus memes inundaron las redes sociales.

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Los mejores memes del partido de Argentina.

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Selección Argentina
Messi, tras la victoria: Lo vivo muy especial.
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En un partido muy parejo, Argentina había comenzado con varias situaciones de gol. Apenas a los cinco minutos, los de Scaloni tuvieron una situación clarísima en los pies de Lautaro Martínez, que Messi finalmente desaprovechó desde los 12 pasos.

Minutos después llegó la redención a partir de una gran asistencia de Enzo Fernández, que Thiago Almada dejó pasar y le dio el lugar al 10, que definió exquisitamente para el 1-0.

Después de un segundo tiempo parejo y picante, sobre el final de los 45', una corrida individual de Messi abrió la cancha para un verdadero golazo. De la jugada participaron Julián Álvarez y Leandro Paredes, pero tras varios rebotes errados, el 5 de Boca vio a la Pulga, quien tras dos zurdazos, logró hacerla entrar en el arco.

De esta manera, Argentina logró la clasificación a los 16avos de final del Mundial gracias a los dos triunfos cosechados ante Argelia y Austria.

Los mejores memes del partido entre Argentina y Austria

Argentina le ganó 2-0 a Austria y los memes no tardaron en llegar.

Argentina le ganó 2-0 a Austria y los memes no tardaron en llegar.

Los memes del partido Argentina vs Austria

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Los memes por la pifia de Messi.

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Noticia en desarrollo.-

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