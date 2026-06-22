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22 de junio de 2026 Inicio

El padre de Speed le gritó los goles de Lionel Messi en la cara al streamer fanático de Cristiano Ronaldo

El famoso youtuber estadounidense es fanático del 7 de Portugal, pero su padre y su hermano hincharon por Argentina ante Austria mientras que él celebró a los gritos el penal errado del 10 de la Selección.

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El padre de Speed festejando el gol de Lionel Messi en la cara del streamer fanático de Cristiano Ronaldo.

El padre de Speed festejando el gol de Lionel Messi en la cara del streamer fanático de Cristiano Ronaldo.

El streamer conocido como Speed, que administra el canal IShowSpeed, transmitió desde el Dallas Stadium su reacción al partido de Argentina contra Austria junto a su padre y su hermano. Mientras el youtuber es fanático acérrimo de Cristiano Ronaldo y Portugal, su familia hinchó por Argentina y Lionel Messi, al punto tal que su papá le gritó el primer gol del 10 en la cara.

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"¡Vamooos! ¡Vamooos, Austria! ¡Síii!", había festejado Speed cuando el capitán de la Selección argentina erró el penal que le cobraron a Lautaro Martínez, provocando la mirada sorprendida de su padre y el enojo de algunos hinchas de Argentina que estaban cerca. No pasó mucho tiempo para que su papá le pudiera devolver el grito gracias al primer tanto de Messi.

El hombre le gritó a la cara de su atónito hijo y luego repitió sin parar: "¡Messi, Messi, Messi, Messi!". El youtuber se quedó sin palabras ante el primer gol del astro argentino mientras su familia no paraba de celebrar. En el entretiempo, los hinchas argentinos aprovecharon para devolverle la bronca acumulada por cómo había celebrado el penal errado.

Con el segundo gol, el streamer se retiró del estadio mientras su familia seguía celebrando unos segundos más. Su padre y su hermano lo abrazan mientras gritan y festejaban junto al resto de los hinchas argentinos, pero Speed encara para la salida. "Tenemos que irnos, tenemos que irnos", repitió serio mientras su equipo de seguridad lo guiaba a la salida.

Su padre, con una camiseta de Argentina, lo sigue de cerca junto a su hermano sin reírse ni hacerle ningún comentario. Se cruzan con fans a la salida, pero el youtuber se niega a cualquier saludo o foto mientras su seguridad se abre paso hacia afuera del estadio. En los últimos minutos del video se ve cómo el joven se golpeó la cabeza con frustración.

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