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22 de junio de 2026 Inicio

Javier Milei celebró la victoria de Argentina ante Austria: "La alegría no tiene ni tendrá fin"

El Presidente festejó el récord que rompió Lionel Messi y el triunfo de la Selección en el segundo partido de la fase de grupos. "La alegría es toda de la celeste y blanca", aseguró el jefe de Estado y definió la caída del riesgo país como el "golazo de Milei".

Por
Javier Milei

Javier Milei, presidente de Argentina.

El presidente Javier Milei celebró la victoria de la Selección argentina y el récord que rompió Lionel Messi al convertirse en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo. "La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin", celebró el jefe de Estado en X y en Instagram definió la caída del riesgo país a 420 puntos básicos como el "golazo de Milei".

Javier Milei y Abelardo de la Espriella.
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La Selección argentina derrotó 2-0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 con un doblete deMessi en el primer tiempo, por lo que se clasificó a los 16avos de final del torneo. El partido se desarrolló en el AT&T Stadium de Texas bajo el arbitraje del egipcio Amin Mohamed Omar.

El capitán de la selección argentina se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al alcanzar los 18 tantos en la máxima cita del fútbol, superando la marca que compartía con el alemán Miroslav Klose.

Milei repitió en Instagram la información que resumió en su tuit y celebró los récords del 10 y la clasificación de Argentina en los 16avos de final del Mundial de Norteamérica 2026. En esa red social sumó su propio "golazo" y celebró la caída del riesgo país a 423 puntos básicos este lunes.

"Menos riesgo, más futuro", se leía en el video generado con Inteligencia Artificial que compartió el Presidente en historias, junto a la leyenda "La Argentina avanza".

Así festejó la victoria de Argentina el presidente Javier Milei en Instagram.

Así festejó la victoria de Argentina el presidente Javier Milei en Instagram.

La reunión entre Luis Caputo y Manuel Adorni durante el partido contra Austria

Mientras se desarrollaba el partido, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunieron para "avanzar en la revisión de la agenda económica y productiva y en la definición de prioridades de gestión para el período 2026-2027", según publicó Jefatura de Gabinete en X.

Sin embargo, Caputo había comentado el partido apenas inició: "Ya me sacó un lagrimón la Pulga. ¡Qué tipo querible!". Cuando terminó el ministro se rió de "los trolls kukitas" que lo habían tildado de "mufa".

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