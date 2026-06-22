Javier Milei celebró la victoria de Argentina ante Austria: "La alegría no tiene ni tendrá fin" El Presidente festejó el récord que rompió Lionel Messi y el triunfo de la Selección en el segundo partido de la fase de grupos. "La alegría es toda de la celeste y blanca", aseguró el jefe de Estado y definió la caída del riesgo país como el "golazo de Milei". Por Agregar C5N en









Javier Milei, presidente de Argentina.

El presidente Javier Milei celebró la victoria de la Selección argentina y el récord que rompió Lionel Messi al convertirse en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo. "La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin", celebró el jefe de Estado en X y en Instagram definió la caída del riesgo país a 420 puntos básicos como el "golazo de Milei".

La Selección argentina derrotó 2-0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 con un doblete deMessi en el primer tiempo, por lo que se clasificó a los 16avos de final del torneo. El partido se desarrolló en el AT&T Stadium de Texas bajo el arbitraje del egipcio Amin Mohamed Omar.

El capitán de la selección argentina se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al alcanzar los 18 tantos en la máxima cita del fútbol, superando la marca que compartía con el alemán Miroslav Klose.

VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!

Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin. — Javier Milei (@JMilei) June 22, 2026 Milei repitió en Instagram la información que resumió en su tuit y celebró los récords del 10 y la clasificación de Argentina en los 16avos de final del Mundial de Norteamérica 2026. En esa red social sumó su propio "golazo" y celebró la caída del riesgo país a 423 puntos básicos este lunes.

"Menos riesgo, más futuro", se leía en el video generado con Inteligencia Artificial que compartió el Presidente en historias, junto a la leyenda "La Argentina avanza".