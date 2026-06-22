Lionel Scaloni se deshizo en elogios hacia Lionel Messi tras el triunfo 2-0 de la Selección argentina contra Austria: "Ya no sé qué decir"

El entrenador destacó la victoria sobre el equipo europeo en Dallas, con la que la albiceleste se clasificó a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni , elogió al astro Lionel Messi , quien volvió a ser la figura de la albiceleste después de convertir un doblete contra Austria en el triunfo 2-0 por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 , con el que el equipo se clasificó a los 16avos de final.

En una conferencia de prensa, Scaloni subrayó el rendimiento de Messi, quien se repuso tras errar un penal en el primer tiempo. "Cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él provocó y robó un balón en el gol. Está comprometido y atento. Es impresionante. No sé qué más decir, no sé si hasta alcanza. Cuándo él se activa, se activan todos", expresó.

"YA NO SÉ QUÉ DECIR DE MESSI" Lionel Scaloni y un nuevo show del 10 argentino. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VjGJPlKXvs

Por otro lado, destacó la victoria contra Austria: "Es un equipo duro, que tiene altura y físico. Estamos muy contentos por haber clasificado. Cuando éramos pacientes y teníamos la pelota sabíamos que encontrábamos el juego y creamos situaciones de gol. Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento".

También analizó el nivel del torneo, en el que la Selección argentina busca defender el título de Qatar 2022. "Cuando el equipo rival te ataca con mucha gente, tenés que defenderte. La lectura del partido es fácil, está claro que se puede hacer mejor, pero estamos bien y competimos. Hay varias selecciones que compiten para ser campeonas del mundo. Este Mundial no va por favoritismos, hay aspectos psicológicos, físicos. Nosotros estaremos en esa pelea, pero va a ser duro para todos", advirtió.

Habló Lionel Messi tras la victoria ante Austria en el Mundial 2026: "Lo vivo muy especial"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, habló tras marcar el doblete que le dio la victoria ante Austria en la segunda fecha del Mundial 2026 y, en medio de todas las polémicas, se enfocó solo en lo deportivo. “Lo vivo especial como siempre lo viví, yo disfruto de jugar al fútbol”, expresó.

"Estoy muy feliz por el triunfo, sobre todo. Fue importantísimo, duro y trabajado, nos da tranquilidad para lo que viene", indicó el argentino para la FIFA y agregó: “Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros".

En la misma línea, en conferencia de prensa, habló también por sus compañeros: "Este grupo disfruta de ver a la gente así, de poder darle este tipo de alegrías. Gracias a dios ya le pudimos dar varias alegrías. Intentaremos seguir estando en esta sintonía".

Luego de haber metido los dos goles de la victoria, se permitió sincerarse sobre el penal: “Estaba con mucha bronca por el penal, porque erré y lo pateé muy mal".