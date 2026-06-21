Miles de hinchas argentinos protagonizaron un masivo banderazo en Dallas antes del choque con Austria Alrededor de 10.000 simpatizantes de la Selección se autoconvocaron este domingo en el parque Klyde Warren. La multitud respaldó al equipo albiceleste en la antesala del segundo compromiso por la Copa del Mundo 2026. Por Agregar C5N en









Unos 10.000 hinchas se congregaron en el Klyde Warren Park de Dallas.

Unos 10.000 hinchas argentinos protagonizaron este domingo un masivo banderazo en el Klyde Warren Park de Dallas, Estados Unidos, para apoyar a la Selección antes del encuentro frente a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026.

La concentración superó con amplitud la convocatoria del debut en Kansas City y contó con asistentes provenientes de diferentes puntos geográficos. Los simpatizantes aportaron un clima de fiesta con camisetas de la Selección, al ritmo de bombos y banderas con los rostros de Lionel Messi y Diego Maradona.

La multitud adoptó un nuevo himno para el torneo y entonó clásicos con la frase "esta locuraaa, no la traten de entender". Además, la nueva canción central de la hinchada apela a la historia y a los afectos con el cierre: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón".

El seleccionado argentino enfrentará este lunes a las 14 a su par austríaco en el AT&T Stadium. El equipo albiceleste llega con el impulso de una victoria por 3-0 en el debut contra Argelia y buscará asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final.