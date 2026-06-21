En Vivo
22 de junio de 2026 Inicio

Miles de hinchas argentinos protagonizaron un masivo banderazo en Dallas antes del choque con Austria

Alrededor de 10.000 simpatizantes de la Selección se autoconvocaron este domingo en el parque Klyde Warren. La multitud respaldó al equipo albiceleste en la antesala del segundo compromiso por la Copa del Mundo 2026.

Por
Unos 10.000 hinchas se congregaron en el Klyde Warren Park de Dallas.

Unos 10.000 hinchas se congregaron en el Klyde Warren Park de Dallas.

Unos 10.000 hinchas argentinos protagonizaron este domingo un masivo banderazo en el Klyde Warren Park de Dallas, Estados Unidos, para apoyar a la Selección antes del encuentro frente a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026.

Lionel Messi y Kylian Mbappé, figuras del Mundial 2026.
Te puede interesar:

Mundial 2026: todos los partidos de este lunes 22 de junio y cómo verlos

La concentración superó con amplitud la convocatoria del debut en Kansas City y contó con asistentes provenientes de diferentes puntos geográficos. Los simpatizantes aportaron un clima de fiesta con camisetas de la Selección, al ritmo de bombos y banderas con los rostros de Lionel Messi y Diego Maradona.

La multitud adoptó un nuevo himno para el torneo y entonó clásicos con la frase "esta locuraaa, no la traten de entender". Además, la nueva canción central de la hinchada apela a la historia y a los afectos con el cierre: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón".

El seleccionado argentino enfrentará este lunes a las 14 a su par austríaco en el AT&T Stadium. El equipo albiceleste llega con el impulso de una victoria por 3-0 en el debut contra Argelia y buscará asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final.

Los mejores videos del banderazo argentino en Dallas

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.

Scaloni, a horas de enfrentar a Austria: "No hay partido fácil en este mundial"

Rodrigo de Paul y Lionel Messi llegando a Dallas.

La Selección argentina llegó a Dallas para el partido con Austria: cuánto tiempo se quedará en la ciudad texana

Lionel Messi anotó tres goles para la Selección argentina contra Argelia.

Lionel Messi cambió su look antes del partido contra Austria y sorprendió a todos

Lionel Messi, siempre temido por sus rivales, busca avanzar en el Mundial 2026.

La atrevida crítica a Lionel Messi de un medio austríaco en la previa del choque en el Mundial 2026: "Ningún santo"

Luciendo la camiseta de Curazao, la reina Máxica estuvo en el estadio de Kansas en lo que fue el 0 a 0 ante Ecuador.

Mundial 2026: el baile de la reina Máxima Zorreguieta y el Rey en el vestuario con los jugadores de Curazao

Lamine Yamal metió su primer gol en los mundiales ante Arabia Saudita

Lamine Yamal metió su primer gol en los mundiales ante Arabia Saudita

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 21 de junio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.384 del domingo 21 de junio de 2026

Hace 3 horas
Mohammad Baqer Qalibaf, jefe de la delegación iraní en las negociaciones de paz de Bürgenstock, Suiza.

Irán abandonó las negociaciones en Suiza tras la amenaza de Trump por la resistencia en Líbano

Hace 3 horas
El luchador integraba 100% Lucha.

Conmoción en 100% Lucha: murió un recordado participante a los 57 años

Hace 3 horas
Donald Trump / Abelardo de la Espriella

Donald Trump llamó por teléfono a Abelardo de la Espriella para felicitarlo por su triunfo electoral en Colombia

Hace 3 horas
Mientras estaba arriba, subió a buscarme. Me empezó a gritar, me tocaba el hombro y la cara, relató la camarera. 

Video: un cliente agredió a una camarera por un mal servicio y quedó registrado por las cámaras

Hace 3 horas