Mirco Cuello logró un histórico triunfo: noqueó al mexicano Sergio Ríos y se consagró campeón mundial de peso pluma

El pugilista de Arroyo Seco, de 24 años, no dejó dudas en la ciudad libanesa de Bengasi al noquear en el segundo asalto al mexicano Sergio Ríos Jiménez en una actuación consagratoria por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de peso pluma.

El pugilista de Santa Fe tiene 24 años.

El boxeador santafesino Mirco Cuello vivió una noche inolvidable en el país africano de Libia: noqueó en el segundo asalto al mexicano Sergio Ríos Jiménez y se consagró campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de peso pluma.

En la ciudad libanesa de Bengasi, y con la atenta mirada del histórico Mike Tyson, que dijo presente en el norte de África para mirar la pelea de cerca, el oriundo de Arroyo Seco no dejó dudas de su calidad boxística y vapuleó al mexicano, al que logró conectar varias manos pesadas y tiró a la lona después de un jab directo en el primer round.

Ya en el segundo, Cuello dominó la vuelta. Al igual que en el primero, Mirco tiró a la lona nuevamente a Sergio Ríos con una potente zurda. Enseguida, el árbitro reanudó la acción y el argentino metió el golpe definitivo para consagrarse campeón del título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) del peso pluma.

De esta manera, el invicto argentino estiró su récord impecable: 16 victorias (13 por nocaut). Además, le quitó el invicto a su rival. Así, Argentina sumó su 43° campeón mundial de Boxeo a lo largo de la historia, además de ser el cuarto en la división de peso pluma. Anteriormente, lo habían conseguido Pablo Chacón (Organización Mundial de Boxeo y medallista olímpico), Jonathan Barros (AMB) y Jesús Cuellar (AMB).

Mirá el increíble KO de Mirco Cuello en Libia

