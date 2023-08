Messi y Antonela Roccuzzo fueron a comer al restaurante de Bad Bunny y todo terminó con golpes y heridos

Restaurante EEUU Messi 2.jpg

Según lo revelado por el periódico estadounidense Mail Online, el hombre afirmó que fue golpeado por la seguridad después de que su familia intentara tomar una foto en el cumpleaños número 21 de su hija en un punto de acceso de Miami, donde Lionel Messi y los Beckham estaban de fiesta.

La víctima fue acusada de intentar fotografiar a Messi y Antonela Roccuzzo, hecho que negó para luego detallar: “Se nos abalanzaron, me echaron y me dieron puñetazos en la cara. Solo porque mi amigo estaba tratando de tomar una foto con su esposa, no con Beckham o Messi, nada. Era una cosa de familia”.