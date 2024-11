El capitán de la Selección argentina analizó el presente del conjunto culé: “Lo veo espectacular y no me sorprende”.

Lionel Messi es el jugador más importante de toda la historia de la institución de Barcelona , y aunque su partida no fue de la mejor manera, el rosarino no guarda ningún rencor. En las últimas horas dejó una frase que ilusionará a los hinchas del conjunto catalán que siempre sueña con volver a ver al “hijo pródigo” vistiendo la camiseta azulgrana.

El capitán de la Selección argentina, que está de vacaciones por el final de la temporada con Inter Miami en la MLS, reconoció que “se extraña la vida en Cataluña” y agregó: “Tuvimos que irnos, pero mis hijos son de ahí y yo viví toda mi vida en ese lugar. Yo me siento del Barcelona. En nuestra mente siempre está el día de mañana poder volver a vivir ahí porque mis hijos, mi mujer y yo extrañamos mucho la vida nuestra en Barcelona. Porque tenemos amigos, porque dejamos muchísimas cosas allá”.

Embed “Jo em sento de Barcelona. A la nostra ment sempre hi ha poder tornar a Barcelona el dia de demà.” Leo Messi confessa que tant ell com la seva família troben a faltar la ciutat, en una entrevista a “El nou clam”.



La conversa sencera, a l’últim capítol de #NouClam3Cat, dijous 28… pic.twitter.com/HBC39wMJGe — 3Cat (@som3cat) November 22, 2024

Pese a tener una vida en Miami, Messi sigue de cerca el presente futbolístico del equipo de Hansi Flick: “Lo veo espectacular y no me sorprende. Es un orgullo muy grande ver cómo los jóvenes representan al club. No es algo nuevo, pasó toda la vida en Barcelona. Me parece espectacular que los chicos tengan la oportunidad de jugar”.

Y destacó el trabajo del entrenador por respaldar a los juveniles y sostuvo que “cuando se les da confianza, responden porque conocen la institución y están acostumbrados a la forma de juego”. “Si se los acompaña, suceden estas cosas como ya ocurrieron en otra época”, analizó.

La respuesta de Hansi Flick a Messi

El director técnico de Barcelona, Hansi Flick, agradeció las palabras del ídolo de club, Lionel Messi, durante la conferencia de prensa previa al partido ante Celta.

“Es un honor escuchar al mejor jugador del club y de la historia decir que le gusta este Barça. Se nota que sigue de cerca al equipo y tiene el corazón acá”, manifestó.