Messi reveló qué pensó cuando Mbappé marcó el tercer gol en la final del Mundial Qatar

Es que, La Pulga tuvo importante incidencia previo al gol de Kylian Mbappé: el capitán perdió la pelota en la mitad de la cancha frente a Kingsley Coman. Si bien la jugada se dio en la mitad de la cancha, Leo sintió culpa por el tanto de por el entonces compañero de PSG que alargó el partido.

A pura sinceridad, el futbolista de Inter Miami rememoró la maniobra puntual en la que perdió la pelota y reconoció ser muy autocrítico: “Me digo de todo a mí mismo adentro de la cancha, siempre fui así muy autocrítico, creo que el que más. Sé cuándo hago las cosas bien y cuándo mal”.

“Durante el partido intento no irme, por ahí hay muchas veces que no participo, pero siempre estoy metido y viendo lo que puede llegar a pasar. Intento hablarme a mí mismo para no irme del partido, muchas veces me puteo: ´¿Cómo voy a perder esa pelota, cómo voy a dar ese pase?'”, agregó.

Y dio el ejemplo puntual del tercer gol francés: “Por ejemplo, en la jugada del Mundial me quería matar... Me quería matar porque, si bien fue una jugada lejos del arco, cerca del banco de ellos, fue una pelota que la perdí por querer hacer una de más, por boludear, por no buscar ir hacia adelante. Cuando quiero hacer el último pasito, la pelota se me queda atrás, el otro (Coman) me corre y me la saca, pero sí en el mismo partido intento superarme y volver a estar en contacto con la pelota para revertir eso. Por más que pierdas la pelota lejos del arco, arriba, si termina un gol uno se siente culpable”.

El doloroso recuerdo de su debut con la camiseta de la Selección

Durante la misma entrevista con el periodista deportivo, Lionel Messi también recordó cómo fue el vestuario después de su debut con la camiseta de la Selección en el que apenas pudo jugar un puñado de segundos.

Con apenas 18 años, tuvo su ansiado estreno con la mayor en un amistoso contra Hungría en Budapest, pero en la primera pelota que tocó, encaró al lateral Vilmos Vanczák, quien lo tomó de la camiseta, pero en el intento de sacárselo de encima le dio un manotazo que rozó el rostro del húngaro. El árbitro del partido, Markus Merk, no lo perdonó y decidió mostrarle la tarjeta roja.

“No entendía nada cuando me habían echado, porque me había pasado un montón de veces la situación esa. Pero bueno, el árbitro tampoco tuvo nada de tacto. Simplemente me echó, que tampoco era para roja”, apuntó contra Merk.

Al mismo tiempo, reveló cómo fue la situación dentro del vestuario: “Fue un momento durísimo. Yo entré llorando, no me podían contener. Me acuerdo que el Kily González me consoló y me decía que me quede tranquilo porque a él le había pasado lo mismo y después terminó jugando un montón de partidos en la Selección”.