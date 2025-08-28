Se conoció el lineup de Lollapalooza Argentina 2026

La nueva edición del megafestival se celebrará el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con la presencia de un largo listado de artistas nacionales e internacionales.

Lollapalooza Argentina 2026 se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San isidro.

Lollapalooza Argentina 2026 se celebrará el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro , pero durante las últimas semanas despertó furiosas ansiedades en el público , deseoso por conocer el lineup completo del festival , que genera infinidad de rumores y especulaciones en redes sociales. Finalmente, este jueves se conoció el selecto listado de artistas.

Una de las más mencionadas fue Sabrina Carpenter , quien ya se presentó en el país en 2023, como telonera de los shows de Taylor Swift . También hay esperanzas sobre la presentación de Chappell Roan diga presente en el festival, en lo que sería su primera presentación en estas tierras.

En el caso de Tyler The Creator, Chappell Roan, Doechii y Lewis Capaldi , será su primera presentación en el Argentina.

En cuanto a los valores nacionales, el talento argentino estará bien representado con una variada selección que incluye a Ratones Paranoicos , Soledad Pastorutti , y Massacre , entre las leyendas; y Yami Safdie , Six Sex y Saramalacara como rostros de los nuevos aires de la escena.

Será un fin de semana a pura música en el que el Hipódromo de San Isidro volverá a convertirse en el epicentro artístico de la región, con miles de fans celebrando la mejor música internacional y local, además de gastronomía y actividades imperdibles.

El line up del Lollapalooza Argentina 2026: los artistas del festival

Sabrina Carpenter – Tyler, The Creator – Chappell Roan – Deftones – Skrillex – Lorde – Doechii – Turnstile – Lewis Capaldi – Paulo Londra – Ratones Paranoicos – Kygo – Peggy Gou – Interpol – Addison Rae – Katseye – Djo – Brutalismus 3000 – Ben Böhmer – Marina – Lola Young – Aitana – Danny Ocean – D4vd – Soledad – Bunt. – Royel Otis – TV Girl – The Dare – Six Sex – Horsegiirl – 2Hollis – ¥Øu$Uk€ ¥Uk1Mat$u – Men I Trust – Riize – Yami Safdie – Viagra Boys – Massacre – Judeline – Balu Brigada – Saramalacara – Guitarricadelafuente – Lany – The Warning – Zell – Røz – Hamdi – NASA Histoires – Timø – Militantes Del Climax – Ezequiel Arias – Little Boogie – Marttein – Easykid – Ryan – Joaquina – Cerounno – Amigo De Artistas – Félix Vestre – Tiger Mood – Tobika – 143Leti – Ludmila Di Pasquale – Victoria Whynot – Spaghetti Western – Terra – Reybruja – Mora Fisz – Paula Os – Jero Jones.

Lollapalooza Argentina 206: cómo son los pases a la venta

La primera etapa de venta de entradas prelineup se agotó en apenas 24 horas, a principios de julio. Además, en el sitio AllAccess podrán adquirirse los siguientes pases:

3 Day Pass: acceso para los tres días del festival, con entrada a todas las actuaciones en los cinco escenarios. Incluye también la posibilidad de comprar comida y bebida de reconocidos chefs y restaurantes, así como merchandising oficial de las bandas y del festival. Además, permite el ingreso al Beergarden (exclusivo para mayores de 18 años) y a distintas áreas temáticas como Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Tunel, Casitas, La Playita y el recorrido de arte con obras de diversos artistas. El pase contempla también estaciones de agua gratuitas, acceso a alquiler de lockers y entrada sin cargo para niños y niñas menores de 10 años.





3 Day Pass Plus: incluye todos los beneficios del abono general, sumando acceso a zonas exclusivas dentro del predio. Estas áreas ofrecen espacios de relax con sombra, wifi, baños preferenciales y pantallas gigantes con transmisión en vivo de los escenarios principales. Además, los asistentes cuentan con estaciones de carga de celular, lockers gratuitos, acceso prioritario a puntos de gastronomía, bebidas, carga de cashless, puestos de hidratación exclusivos, merchandising oficial y atención personalizada por parte del staff dedicado a este sector.





3 Day Pass Lolla Lounge: es el pase más completo del festival, con acceso exclusivo a la zona de Lounge & Terrazas, que ofrece vista preferencial a los escenarios principales. Este espacio premium cuenta con áreas de descanso con sombra, wifi, baños exclusivos, lockers gratuitos y estaciones de carga para celulares. También incluye estación de glitter, espacio de masajes, pantallas con transmisión en vivo, puestos de merchandising oficial, puestos de hidratación exclusivos, zona con juegos al aire libre, carga de cashless y atención personalizada por parte de un equipo dedicado exclusivamente a los asistentes de este sector.

Lollapalooza Argentina 2026: cómo verlo en vivo

La totalidad del festival se podrá ver en vivo para todo el país mediante el streaming que realizará Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608) en los cuales transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, todos los shows completos de los diferentes escenarios y también contenidos exclusivos, como entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia LollaAR.