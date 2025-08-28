IR A
Cómo votar a tu participante favorito en La Voz Argentina y hasta cuándo hay tiempo

El jurado eligió a sus mejores voces, pero el público puede decidir quiénes de los eliminados van a continuar en el reality. Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! deben quedar con ocho cantantes en sus equipos.

Cómo votar a tu favorito en La Voz Argentina.

La Voz Argentina 2025 se encuentra en etapa de Playoffs, una de las últimas instancias donde la audiencia puede elegir qué participantes de los eliminados por los cuatro jurados, pueden continuar en el programa. Para el final de la ronda, Lali, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! tienen que tener ocho participantes.

En esta etapa, el jurado tiene 11 participantes en su equipo, de los cuales debe salvar cinco. Los otros seis restantes se someten a votación del público, de los que quedarán tres. Los ocho finalistas pasarán a los shows en vivo que se podrá ver desde la próxima semana.

El viernes se confirmará quiénes son los 20 concursantes que avanzarán y el domingo 31 se conocerán los elegidos por el público. Pero para poder elegirlos, deben enviar un mensaje al 9009 con la palabra La Voz y recibirás un mensaje con los pasos a seguir.

Pero, de no poder enviar mensajes, se puede escanear el QR que aparece en la pantalla durante el programa. Luego se debe responder a la pregunta “¿Quién querés que siga en La Voz?” y se debe enviar el mensaje con el nombre del participante elegido.

A esto se le suma que el domingo se suma Karina La Princesita como quinta coach, quien seleccionó a cuatro finalistas de los eliminados para que compitan por una segunda oportunidad y el público decidirá. Después, el ganador podrá elegir a qué equipo incorporarse.

La nueva etapa de La Voz Argentina confirmó a los primeros participantes que pasan a la siguiente ronda, pero también revelaron los nombres de los primeros en quedar en manos del público del team Lali para ser elegidos por la gente. Sin embargo, filtraron todos los resultados y las redes sociales estallaron.

El primer equipo en definir sus primeros concursantes fue Lali y decidió que avanzan Valentino, Jaime, Lola, Alan y Rafael. Pero de los seis participantes que quedaron, la gente elegirá a tres participantes más para que avancen a la siguiente ronda. Por eso, Nico Occhiato habilitó la votación telefónica.

Horas más tarde, los usuarios de redes sociales reportaron que la producción filtró el nombre de todos los participantes de los equipos que no fueron elegidos, aun antes de que salga al aire. De este modo, se dieron a conocer todas las decisiones de los jurados.

Luck Ra no eligió a Camila, Eduardo, Jacqui, Lucía, Nicolás ni a la dupla de Enrique y Tomás. Por su parte, Miranda desistió de Amiel, Abril, Fede, Emiliano, Lisandro y Eugenia. Por último, Soledad dejó afuera a Ezequiel, Gustavo, Laila, Mauricio y Agustín, Leandro y Valentina.

De este modo, todo lo que sucederá en el programa fue viralizado y no será sorpresa. Aún no se publicó un comunicado por parte de Telefe, pero se espera que en las próximas horas confirmen qué pasará con las emisiones.

