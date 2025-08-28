IR A
Nico Vázquez dejó atrás la infidelidad de Gimena Accardi: el video que se viralizó tras la separación

El actor se mostró en soledad por primera vez, luego de haber firmado el divorcio con la actriz, tras 18 años de relación. Ante esta situación, las redes sociales se llenaron de comentarios.

Nico Vázquez subió un video entrenando.

El actor Nico Vázquez continúa en pleno duelo luego de la separación de Gimena Accardi, su pareja durante 18 años, y se mostró por primera vez solo en su nueva versión completamente soltero, a través de un video que se hizo viral y se llenó de comentarios.

Si bien, la ruptura se dio a conocer hace meses, el divorcio fue firmado hace algunos días de manera oficial. En el medio, Accardi habló en Olga y confirmó que le fue infiel a Vázquez durante su matrimonio con una persona, la cual no quiso revelar el nombre.

“Me mandé una cagada, le pedí disculpas a Nico y me las aceptó […] Esa parte de la historia es verdad, la otra no. Se me está vinculando a gente que tiene familia y no tiene nada que ver”, había revelado.

Luego de esto, se empezaron a generar especulaciones sobre posibles terceros en discordia y el mayor apuntado es Andrés Gil. Ante esto, Nico Vázquez comenzó a mostrarse cabizbajo, triste y sin muchas palabras.

Sin embargo, en las últimas horas, un video del actor en pleno entrenamiento dio la pauta de lo que todos esperaban: está completamente soltero. “Ya empezó con su nuevo mood”, “Confirmadísima la soltería”, “Es el soltero promedio”, indicaron algunos mensajes en redes.

Candela Vetrano y Andrés Gil se mostraron juntos por primera vez tras las versiones de infidelidad

El actor Andrés Gil fue señalado como el tercero en discordia en la escandalosa separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez y desde ese momento vivió varios días tormentosos que afectaron lógicamente a su pareja con Candela Vetrano.

Candela Vetrano y Andrés Gil se mostraron juntos

Por eso, sorprendió este miércoles con algunas publicaciones que realizó en las redes junto a la ex Casi Ángeles, acompañados por su hijo Pino.

La pareja de artistas decidió mostrarse juntos nuevamente y pareció dar por terminada la polémica. Ambos compartieron fotos en Instagram desde un balcón con vista al puerto, en las que se los ve sonrientes y disfrutando la tarde.

