Mercado de pases de Racing: cuáles fueron las altas y las bajas

El mercado de pases para la Academia fue muy bueno y del fútbol argentino, fue el que más se reforzó y el que mejores nombres trajo.

La primera adición bajo la dirección de Costas en este mercado fue la incorporación del delantero Adrián Martínez, quien llega después de anotar 18 goles en 41 partidos con Instituto. A sus 31 años, Maravilla, que ha vestido las camisetas de equipos como Libertad de Paraguay, Defensores Unidos de Zárate, Cerro Porteño y Atlanta, entre otros.

Sin embargo, el delantero de 31 años no es la única incorporación, ya que también se unieron al equipo Maximiliano Salas, Santiago Solari, Facundo Cambeses, Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Germán Conti, Valentín Gelos, Marco Di Cesare, Matías Bergara , Agustín García Basso y Agustín Urzi.

En cuanto a las bajas, Racing ya perdió al mediocampista Aníbal Moreno, quien se trasladó a Palmeiras, y al defensor Gonzalo Piovi, que emigró al Cruz Azul. Asimismo, otro de los defensores centrales que ya no forma parte del plantel es Emiliano Insúa, quien se retiró del fútbol. Además, no contarán con Gabriel Hauche, quien no renovó su contrato y se fue a Unión La Calera. Después de días de incertidumbre, Emiliano Vecchio rescindió su contrato y se encuentra sin club. Ya con el campeonato empezado, la Academia vendió un porcentaje del pase de Jonathan Gómez a Rosario Central y éste dijo adiós.

Altas

Adrián Martínez (compra a Instituto)

(compra a Instituto) Maximiliano Salas (libre de Palestino)

(libre de Palestino) Santiago Solari (compra a Defensa y Justicia)

Facundo Cambeses (Banfield)

(Banfield) Santiago Sosa (Atlanta United)

(Atlanta United) Bruno Zuculini (libre de River)

(libre de River) Germán Conti (Lokomotiv de Rusia)

(Lokomotiv de Rusia) Valentín Gelos (Atlanta)

(Atlanta) Agustín García Basso (Independiente del Valle)

(Independiente del Valle) Matías Bergara (Nueva Chicago - se incorpora en junio)

(Nueva Chicago - se incorpora en junio) Agustín Urzi (Juarez)

(Juarez) Marco Di Cesare (Argentinos Juniors)

Bajas