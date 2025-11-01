Competencia y lujo: cuál es la trama de la serie brasileña Los dueños del juego, que llegó a Netflix

Los dueños del juego, una producción española que ya está disponible en Netflix y es tendencia.
Creada por Heitor Dhalia (“DNA do Crime”), Bernardo Barcellos y Bruno Passeri, “Los dueños del juego” (“Os Donos do Jogo” en su idioma original y “The Game’s Owners” en inglés) es una serie brasileña de Netflix. El nuevo drama criminal narra la historia de Profeta (André Lamoglia), un joven que busca ascender en el imperio del juego ilegal. Para asegurar su lugar en la cima, debe apostar contra familias poderosas. A continuación, te contamos más detalles de su fecha de estreno y de su trama.
La serie dirigida por Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes y Matias Mariani se adentra en un mundo lleno de lujo, ambición y competencia, y explora la violencia, la corrupción y la lucha de poder entre los líderes de la industria del juego ilegal. Con todo esto, la ambiciosa producción promete cautivar al público de principio a fin.
Sinopsis de Los dueños del juego, la serie estreno de Netflix
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Los dueños del juego”, “Profeta aspira a escalar posiciones en el mundo de las apuestas de Río..., sin saber del peligroso juego de traición, lujuria y sangre que le espera.”
“Los dueños del juego” se estrenó el miércoles 29 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie brasileña solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.
Tráiler de Los dueños del juego
