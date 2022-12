Maxi Moralez es el nuevo refuerzo de Racing: "Estoy muy feliz, es importante volver"

“Estoy muy feliz, es importante volver a Racing. A los hinchas les digo que nos veremos pronto”, reconoció Moralez a la salida del Centro Médico en donde llevó a cabo los estudios médicos correspondientes.

El futbolista llega tras su desvinculación del club de la Mejor League Soccer (MLS) de Estados Unidos y se sumará al plantel de la Academia en los próximos días para realizar su tercer ciclo en el club.

El mediocampista estuvo en el club desde 2004 hasta 2007 y luego de un año es FC Moscú volvió a Avellaneda en el 2008. En total posee 84 partidos en los cuales marcó 15 goles y nueve asistencias.

El primer refuerzo de Racing para el 2023

El equipo conducido por el técnico Fernando Gago, cerró la llegada del defensor Oscar Opazo. El chileno hizo el martes su primer entrenamiento con el plantel y luego firmó el contrato que lo unirá al club durante dos años.

El lateral derecho contó su felicidad por arribar a un grande de nuestro país: “Quiero demostrar por qué llegó a un equipo tan importante como Racing y ser titular. Hoy cerramos un ciclo, me toca partir y espero que me vaya mejor de lo que me fue en Colo Colo. Esa es la idea, estoy con harta motivación”.

Oscar Opazo Twitter Racing Club

El primer semestre de Racing en el 2023

Racing disputará la Supercopa Argentina ante Boca Juniors, la Copa Argentina, el torneo local y la Copa Libertadores de América, el máximo objetivo de la institución de Avellaneda.

El debut en la Liga Profesional 2023 será frente a Belgrano de Córdoba en el Cilindro de Avellaneda en enero.