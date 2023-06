El periodista, a quien no le tiembla el pulso para opinar en contra de Lionel Messi, usó su cuenta de Twitter para reflexionar sobre el presente del emblema de la selección de Portugal: "Récord guiness para el genio de Cristiano. A los 38 años, vigente, titular, capitán y autor del gol de la victoria vs Islandia en un partido oficial de la eliminatoria para la Euro. Indiscutiblemente uno que cambió el eje del fútbol mundial. Pasaron 20 años y sigue liderando".

Además, antes del partido, también había opinado que el jugador de 38 años que ahora milita en la liga de Arabia Saudita, e "interminable y único".

Liberman

Estos comentarios no cayeron para nada bien en sus seguidores, que en su mayoría son argentinos y amantes de Lionel Messi. Por eso, los usuarios incurrieron en comentarios descalificadores y no dudaron en caerle al periodista.

"Mirá lo que puso el manguero de helados", "Pero jamás tendrá la Copa del Mundo", "Hola, soy Martín, ex periodista, y necesito ser contra para que me odien y hablen de mí. Es necesario para sumar interacciones negativas. Cada día doy más lástima. Soy mufa, mercenario, y me conocen como la "Zanahoria Giratoria"; fueron solo algunos de los comentarios que dejaron en el posteo.

Sebastián Vignolo destrozó a Martín Liberman al aire y blanqueó una guerra en ESPN

El conductor de F90, Sebastián Pollo Vignolo, confirmó una guerra que se venía anunciado en los pasillos de ESPN y tiene que ver con Martín Liberman. No compartieron postura referida a los fanáticos de Lionel Messi y se cruzaron al aire en distintos momentos. ¿Qué pasó?

El exconductor de Debate Final aseguró que los hinchas del argentino no lo habían cuestionado por irse a una liga menor como la de Estados Unidos, pero cuando le tocó al portugués Cristiano Ronaldo al irse a Arabia Saudita, fueron mucho más críticos.

Es por eso que Vignolo usó esa información para hacer su editorial diario. Aprovechó la volteada para criticar a todos aquellos que alguna vez usaron la televisión para criticarlo abiertamente y como Liberman fue uno de ellos, quedó explícita la indirecta.

"Lo que pasa es que a nosotros nos gustó tanto la película, que tuvo todo, eh... En algún momento se había puesto brava. Estoy hablando de cuando Messi era discutido. Injustamente, insólitamente, innecesariamente discutido. ¡No se puede creer! Pero bué...", expresó.

Luego agregó que nunca debió ser discutido, pero mucho menos ahora. “Alguno por ahí, agazapado, que dice ´¡eh, mirá, va a Estados Unidos!´, como si no pudiera ir a cualquier club. ¡Lo único que falta es escuchar que Messi no tiene equipo!", concluyó.

Noticia en desarrollo.-