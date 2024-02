Mariano Closs no relatará la UEFA Champions League en febrero: qué pasó

El periodista Mariano Closs no relatará la UEFA Champions League en febrero porque se enfermó y no se recuperó , lo que generó preocupación entre sus fanáticos.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el usuario especializado en transmisiones deportivas @ Puntaje_Ideal informó que la dupla para Inter vs. Atlético de Madrid sería Germán Sosa y Diego Latorre . Por eso, llenó de incertidumbre a sus seguidores, ya que la ausencia de Mariano Closs es muy llamativa .

Ante este escenario, decidió aclarar por qué no estará el histórico relator: "Tema Closs: según pudimos averiguar, Mariano está ausente porque se enfermó y por eso no apareció en F12 ni ayer ni hoy". Así, rápidamente dejó en claro que sigue trabajando en ESPN y no se trata de un cambio estructural.

Ingresando en los detalles, agregó: "El oriundo de Colegiales tampoco relatará Champions esta semana. Veremos si llega (y si lo convocan) para la fecha de clásicos del fin de semana...". En cuanto a lo último, Closs suele comentar a San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, por lo que podría aparecer en cualquiera de los dos.