Mariano Closs ya no lo esconde: reveló de qué club es hincha y mostró su carnet de socio

Mariano Closs

“Para que vean que yo hablo con autoridad. Soy socio y abonado de platea de Colegiales. Digo… pasa de todo en todas las categorías. Lo que pasó en el clásico contra San Miguel… es para preocuparse. Un gol previo con la mano y un lateral hecho adentro de la cancha”, denunció.

El fin de semana se dio el clásico de la Zona Norte en la Primera B, que terminó 2-2 entre San Miguel y Colegiales luego de una polémica sobre el final: en la jugada que desembocó en el gol, Rentería había hecho un lateral con un pie dentro de la cancha (acción no permitida).

Carlos Tevez opinó sobre el arbitraje tras las polémicas en Independiente-Instituto

El DT de Independiente, Carlos Tevez, opinó sobre el arbitraje del partido contra Instituto de Córdoba tras las dos jugadas polémicas en contra de su equipo en el empate sin goles por la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro tuvo un polémico arbitraje del neuquino Darío Herrera, quien primero sancionó un penal en favor del equipo local y luego se rectificó, a través del VAR. Luego, en una maniobra en la que sí hubo una infracción dentro del área, el árbitro principal no sancionó la falta y tampoco fue llamado desde la cabina tecnológica para corregir su error.

A pesar de los fallos, el entrenador del "rojo" aseguró que no desconfía de "ningún árbitro" y le quitó entidad al asunto. "No desconfío de ningún árbitro. A veces te perjudican y a veces te favorecen, no veo mala leche. Me enfoco más en lo que hicimos nosotros", declaró "el apache" sobre las jugadas sobre Braian Martínez, anulada por el VAR y Alexis Canelo, no cobrada por el árbitro Darío Herrera.

Carlos Tevez Independiente

"Revisé las dos jugadas. La de Martínez para mí no es penal, está bien, pero la de Canelo sí. Pero es bueno que nos haya pasado ahora, así puedo ver que dicen los que afirman que a Independiente lo ayudan porque está Tevez. Ya me están cansando", agregó al respecto.

Sobre el partido, el técnico dijo que fue un encuentro luchado y destacó que en el segundo tiempo su equipo levantó la intensidad mostrando su mejor versión.

Por último, Tevez habló del clásico de Avellaneda ante Racing Club, que se jugará el próximo sábado desde las 19 en el estadio Presidente Perón. "Sabemos que el clásico es especial para el hincha, como para el jugador y para mi", concluyó Carlos Tevez