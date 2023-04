Marcos Rojo reveló detalles de una durísima pelea con Enzo Pérez por rechazar a River

“Cuando me llamó Gallardo no le dije a nadie. Estaba a punto de firmar con Boca, Enzo Pérez me dijo que él me quería hablar, así que me llamó y charlamos de fútbol. No sé cómo se enteró que estaba cerrando contrato en Boca, pero yo ya tenía todo arreglado, estaba convencido”, introdujo en TyC Sports.

https://twitter.com/porqueTTarg/status/1651363766016045057 “Marcos Rojo”



Porque contó cómo se enojó Enzo Pérez con él cuando decidió jugar en Boca. pic.twitter.com/reagKC5f4W — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) April 26, 2023

Pero a pesar de que su decisión de ir a Boca estaba firme, “Enzo se enojó, estuvo enojado, peleado. Él quería que vaya a River, me dijo que ‘íbamos a ganar todo’. Yo le decía: ‘¿Enzo, sos boludo?’. En la cancha nos matábamos, yo le pegaba a propósito. Me cagaba de risa, pero él estaba enojado en serio”.

Tal fue la bronca que cuando viajó a Bariloche para descansar con su familia, se enteró que estaba Enzo también. Ese día pudieron cenar y hablaron: “Charlamos toda la noche, nos dijimos lo que nos teníamos que decir y la amistad volvió. A mí me dolía, yo le había mandado un mensaje terrible y ni me respondió. Me dijo que estaba re caliente”.

Por último, contó una anécdota dentro de la cancha en uno de los Superclásicos: “Hay una jugada que la pelota dividida pica y ya se había ido afuera y yo fui y le metí cuerpo. Me re puteó. Vino el réferi, creo que era Loustau, y entre los dos lo empezamos a bardear a él. ‘Vos no te metas’, le decíamos”.