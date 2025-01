Marcelo Tinelli manifestó su rechazo a las SAD: "El club es de los socios"

Además, el conductor recordó que cuando era vicepresidente del "ciclón" hubo una votación y la mayoría de los socios votaron para que el club nunca se transformara en una sociedad anónima.

"Es un discurso que está instalado pero yo estoy en absoluta oposición a ese discurso porque fui una persona que en su momento voté... A veces uno cambia de opinión, yo siempre sigo creyendo que el club es de los socios y para mi San Lorenzo tiene que ser siempre de los socios", señaló.

Tinelli negó tener problemas económicos

En otro pasaje de la entrevista, Tinelli negó las versiones que decían que el conductor se encontraba atravesando una crisis económica y por ese motivo habría aceptado protagonizar un reality junto a su familia.

En ese sentido negó querer vender la casa en la que vivió junto a su expareja Guillermina Valdés. "Es una casa que agrandamos, tiene muchos cuartos. Después de mi separación de Paula Robles estuve 10 años con Guillermina Valdés y con ella armamos una familia ensamblada. Guille tenía tres hijos, yo tenía cuatro y apareció Lolo, entonces necesitábamos una casa más grande", contó y aclaró que en la actualidad, la propiedad no está tan concurrida como antes porque los chicos son grandes y cada uno tiene su vida.

"Si en algún momento viene alguien y me ofrece algo importante, bueno... lo escucharía. Pero en ningún momento dije que la casa estaba en venta, y no tengo ningún problema económico ni financiero", aclaró.

"Sí tengo los problemas lógicos de cuando uno es productor, pero todos los canales los tienen... Mi empresa u otras pueden no pagar un aguinaldo, pero no va a salir la empresa, sale mi nombre y quedó mal. Todos refinancian deudas y cosas, y nadie está exento del problema económico y financiero complicado que está pasando la Argentina", manifestó.

"Me parece muy injusto decir eso. A mí no me gusta desmentir nada, me guardé y seguí. No me gusta andar desmintiendo cosas que no son verdades", concluyó Tinelli.