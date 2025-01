El audio que expone el turbio entramado del Gobierno para instalar las SAD en el fútbol argentino

En el mensaje le asegura que tiene "alineados" al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y al director de la Inspección General de Justicia (IGJ), Roque Vítolo. Además explica que necesitan que el club realice un trámite clave para avanzar con la privatización de los clubes saltando a la AFA y afirma que se trata de una "necesidad" del presidente Javier Milei. "El presidente necesita la conversión de los clubes a SAD que es la figura que estamos trabajando", expresó.

Según informó el periodista Mauro Federico, el hecho será denunciado ante la justicia y el audio será usado como prueba de un turbio entramado del Gobierno para hacer negocios con el fútbol.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Qué dice el mensaje enviado por Santillán al dirigente de Bancruz

El audio de Santillán tuvo como destinatario al periodista y presidente ejecutivo de Bancruz, Juan Cruz Sanz. En el mensaje, la diputada libertaria busca convencer al dirigente de que cambie la personería jurídica de su club a fin de conseguir un aliado en el fútbol para avanzar con las SAD.

A continuación, la transcripción completa del audio de Santillán:

Yo te hablo de otro tramite, que es un tramite que lo llevamos con Cuneo Libarona, porque esto que vos decís que habilita a la inversión extranjera, viene a ser como una suerte de fideicomiso. Lo que nosotros necesitamos, por eso la consulta, es si el club tuyo está asociado a AFA, por ejemplo como Arsenal, para presentar una nota. Es una nota no de intención pero de consulta ante la IGJ (Inspección General de Justicia). Nosotros tenemos los inversores extranjeros que vienen de la mano de la liga inglesa de fútbol. Eso es una de las partes, tenemos que tener dos partes, la parte interesada a invertir y la parte que recibe la inversión.

Eso es una presentación que se hace ante la IGJ, que es el ente que lo regula o audita a la AFA, y ahí se traba como un conflicto. No es un juicio, no es absolutamente nada, es solamente elaboración a propósito que hacemos desde la justicia para meter el trámite en la IGJ. Ya obviamente estamos alineados con el director de la IGJ, con absolutamente todo, pero necesitamos el club. Estábamos con Arsenal pero son la vieja escuela de Grondona tienen un poco más de cuidado, miedo digamos. La palabra es miedo. Todo el mundo tiene miedo a la desafiliación de los torneos, es así.

Si bien la AFA es una asociación de segundo orden y tiene que regirse por la ley del Deporte, que está vigente a través del Decreto 70, los clubes no se animan porque Chiqui Tapia los desafilia directamente. Acá estamos armando otro tema que no puede desafiliar un club con esta carta la IGJ, porque es como si vos hicieras un trámite en el registro civil, es totalmente ajeno a lo que pueda hacer AFA, pero es el trámite que se necesita.

Si vos me das el ok yo le voy a pasar tu número a Juan Cruz Martínez, que es el abogado nuestro, porque lo que hiciste con Garro y Scioli es una cosa que soluciona un tema de inversiones a tu club pero nosotros necesitamos al club para hacer un trámite en la justicia. Que no lo pone en riesgo al club pero que nos permite instalar o meter un expediente. Eso es muy a groso modo la explicación que yo te puedo dar.

Después si nos reunimos y hablas con Juan Cruz va a ser mucho más claro. Si, es un poco la figura del fideicomiso que es la que quiere instalar (Juan Sebastián) Verón y la que quiere instalar Chiqui Tapia para las inversiones extranjeras pero todo al final te lleva a la conversión de SAD. Ó sea el presidente necesita la conversión de los clubes a SAD que es la figura que estamos trabajando. Pásame el estatuto del club así lo vemos pero si es un club asociado a la AFA genial.

El descargo del dirigente de Bancruz

En comunicación con Argenzuela, el periodista y dirigente de Bancruz Juan Cruz Sanz contó los detalles detrás del audio que recibió por parte de Santillán y denunció que la propuesta la diputada era "ilegal" y que buscaba hacer negocios millonarios a costa de su club.

Sanz contó que el club tomó la decisión de volver a competir profesionalmente en el fútbol y ante esa situación salió a la búsqueda de financiamiento y sponsor para cubrir los costos operativos.

Así llamó a principios del 2024 al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, para consultarle si había alguna especie de subsidio por parte del Estado nacional que pueda ser útil al club. Scioli lo puso en contacto con el entonces subsecretario de Deportes Julio Garro y acto seguido se comunica Santillán.

"Yo la veo a ella con Tofoni sin saber que estaban en las SAD, entonces me contacto con ella y le cuento la situación. Automáticamente empieza a ofrecernos la posibilidad de que nos transformemos en una SAD. El discurso de ellos era que me quedara tranquilo que no iba a ser SAD, que en dos semanas tenían la ley del Deporte e íbamos a ser una Sociedad Anónima Colaborativa. Me preguntaban si era el presidente, si teníamos socios, era todo un interés constante de saber si tenía el aval", contó.

Sanz contó la propuesta en el club y fue rechazada pero siguió investigando sobre el tema por su rol de periodista. "Corro al club y me pongo a investigar a fondo a ver de qué se trata esto. Hablo con un dirigente de la AFA y le cuento que me parecía raro que ingleses iban a poner guita en Bancruz. No pone guita en Bancruz ni una librería de Río Gallegos... ¿Va a venir un inglés y va a decir te doy 70 mil dólares? Es raro".

El dirigente manifestó que si Bancruz se transformaba en SAD "a los dos minutos" le vendían las instalaciones y se quedaban sin nada. "Le sigo el juego a Santillán para ver hasta donde llegaba. Ahí me mandó ese audio tremendo. El audio finaliza diciendo que los fideicomisos terminan siendo SAD reconociéndome que por más que tengamos un fideicomiso nos la iban a poner igual".

Y continuó: "Lo que más me llamaba la atención es que cuando me junté con asesor de ella me decía que primero firmen, primero cambien su personería y después le aceptamos los inversores. No te decían quién y ni cómo. El maneje era Bancruz cambiaba su personería jurídica, la IGJ nos daba el papelito en el que autorizaban que nos den los fondos y listo, salía como piña. La IGJ casi nunca acepta que un club reciba fondos del exterior pero ella me decía que ya lo tenían aceitado y que salía seguro".

Por último agregó: "Cuando ella dice eso me doy cuenta que era ilegal, porque están entongado a un funcionario para que firme algo y después con eso te cae un muñeco. Para mi los fondos del exterior no eran del exterior, era un muñeco que se presentaba como representante del Chelsea y era un narco que te traía la plata"