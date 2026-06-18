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18 de junio de 2026 Inicio

La sensible confesión de Lionel Messi al Cuti Romero en la previa del partido contra Argelia

El futbolista reveló lo que le dijo el capitán de la Selección argentina antes del debut y que sorprendió al plantel.

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La confesión de Messi al Cuti.

La confesión de Messi al Cuti.

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El futbolista Cuti Romero reveló la conversación que tuvo con Lionel Messi previo al debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 contra Argelia: el capitán juega al prode y adivinó cuánto iba a terminar el partido: “Se ve que quería ganar”.

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El cordobés mostró su asombro por el partido que tuvo su compañero de equipo, con quien tiene gran relación aparte de llevarse bien en la cancha, y sorprendió con una confesión en medio de una serie de predicciones y prodes que hacen los fanáticos del fútbol.

El actual jugador del Tottenham, surgido en Belgrano, contó en una entrevista con Joaquín Pollo Álvarez: “Se ve que Messi quería ganar el prode porque puso que ganábamos 3 a 0”.

Ese comentario generó risas entre los presentes por su tranquilidad al jugar y también porque fue justamente él el encargado de meter los tres goles para la victoria. ¿Cómo saldrá el próximo partido?

Qué dijo la mamá de Messi después de que el capitán de la Selección llorara en el debut mundialista

La palabra de Celia Cuccittini cobró especial relevancia luego de que la imagen de su hijo llorando luego del hat-trick ante Argelia recorriera el mundo entero. La mamá de Lionel Messi habló con la panelista Mariana Brey en el ciclo de Ángel de Brito en Bondi Live y contó cómo vivió la noche histórica del capitán en el debut del Mundial 2026.

Según contó Brey, la mamá del rosarino también le transmitió el cariño habitual y le habló de la felicidad familiar en ese momento tan especial. "Después charlamos un poquito más sobre mi familia porque quiere mucho a mis hijos, siempre me tira una onda hermosa", compartió la panelista sobre ese ida y vuelta con Celia Cuccittini .

El propio Messi había explicado el motivo de sus lágrimas en una charla con Juan Pablo Sorín luego del partido. "La verdad que (las lágrimas) por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil", reconoció el capitán.

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