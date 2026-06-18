La sensible confesión de Lionel Messi al Cuti Romero en la previa del partido contra Argelia El futbolista reveló lo que le dijo el capitán de la Selección argentina antes del debut y que sorprendió al plantel. Por Agregar C5N en









La confesión de Messi al Cuti. Redes sociales

El futbolista Cuti Romero reveló la conversación que tuvo con Lionel Messi previo al debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 contra Argelia: el capitán juega al prode y adivinó cuánto iba a terminar el partido: “Se ve que quería ganar”.

El cordobés mostró su asombro por el partido que tuvo su compañero de equipo, con quien tiene gran relación aparte de llevarse bien en la cancha, y sorprendió con una confesión en medio de una serie de predicciones y prodes que hacen los fanáticos del fútbol.

el cuti diciendo que messi hizo tres goles porque puso que ganábamos 3 a 0 en el prode y scaloni yéndose en un carrito JSJSJS es una escena de the office pic.twitter.com/2Fa5nY5ouM — kiki (@ejf249) June 17, 2026 El actual jugador del Tottenham, surgido en Belgrano, contó en una entrevista con Joaquín Pollo Álvarez: “Se ve que Messi quería ganar el prode porque puso que ganábamos 3 a 0”.

Ese comentario generó risas entre los presentes por su tranquilidad al jugar y también porque fue justamente él el encargado de meter los tres goles para la victoria. ¿Cómo saldrá el próximo partido?

Qué dijo la mamá de Messi después de que el capitán de la Selección llorara en el debut mundialista La palabra de Celia Cuccittini cobró especial relevancia luego de que la imagen de su hijo llorando luego del hat-trick ante Argelia recorriera el mundo entero. La mamá de Lionel Messi habló con la panelista Mariana Brey en el ciclo de Ángel de Brito en Bondi Live y contó cómo vivió la noche histórica del capitán en el debut del Mundial 2026.